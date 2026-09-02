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"Авито" запустил оплату цифровым рублем

"Авито" запустил оплату цифровым рублем - 02.09.2026, ПРАЙМ

"Авито" запустил оплату цифровым рублем

Онлайн-платформа для размещения объявлений "Авито" с 1 сентября запустила оплату цифровыми рублями в тестовом режиме, функционал постепенно станет доступен для... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T15:43+0300

2026-09-02T15:43+0300

2026-09-02T15:52+0300

авито

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Онлайн-платформа для размещения объявлений "Авито" с 1 сентября запустила оплату цифровыми рублями в тестовом режиме, функционал постепенно станет доступен для всех пользователей, сообщили РИА Новости в компании. "С 1 сентября "Авито" начал в тестовом режиме принимать цифровой рубль наравне с другими способами оплаты и постепенно внедрит функционал для всех пользователей", - говорится в сообщении. Отмечается, что внедрение цифрового рубля на платформе станет еще одной возможностью оплаты для b2c-сделок - например, доставок. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.

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