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"Авито" запустил оплату цифровым рублем - 02.09.2026, ПРАЙМ
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"Авито" запустил оплату цифровым рублем
"Авито" запустил оплату цифровым рублем - 02.09.2026, ПРАЙМ
"Авито" запустил оплату цифровым рублем
Онлайн-платформа для размещения объявлений "Авито" с 1 сентября запустила оплату цифровыми рублями в тестовом режиме, функционал постепенно станет доступен для... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:43+0300
2026-09-02T15:52+0300
авито
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Онлайн-платформа для размещения объявлений "Авито" с 1 сентября запустила оплату цифровыми рублями в тестовом режиме, функционал постепенно станет доступен для всех пользователей, сообщили РИА Новости в компании. "С 1 сентября "Авито" начал в тестовом режиме принимать цифровой рубль наравне с другими способами оплаты и постепенно внедрит функционал для всех пользователей", - говорится в сообщении. Отмечается, что внедрение цифрового рубля на платформе станет еще одной возможностью оплаты для b2c-сделок - например, доставок. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авито
Авито
15:43 02.09.2026 (обновлено: 15:52 02.09.2026)
 
"Авито" запустил оплату цифровым рублем

Онлайн-платформа "Авито" запустила в тестовом режиме оплату цифровыми рублями

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Онлайн-платформа для размещения объявлений "Авито" с 1 сентября запустила оплату цифровыми рублями в тестовом режиме, функционал постепенно станет доступен для всех пользователей, сообщили РИА Новости в компании.
"С 1 сентября "Авито" начал в тестовом режиме принимать цифровой рубль наравне с другими способами оплаты и постепенно внедрит функционал для всех пользователей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что внедрение цифрового рубля на платформе станет еще одной возможностью оплаты для b2c-сделок - например, доставок.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.
 
Авито
 
 
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