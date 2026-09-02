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Производители электромобилей BYD и Leapmotor нарастили продажи
Производители электромобилей BYD и Leapmotor нарастили продажи - 02.09.2026, ПРАЙМ
Производители электромобилей BYD и Leapmotor нарастили продажи
Китайские автопроизводители BYD и Leapmotor зафиксировали резкий рост продаж в августе 2026 года, увеличив свою долю на фоне общего сокращения спроса на... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:55+0300
2026-09-02T15:55+0300
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бизнес
китай
кнр
byd
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ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители BYD и Leapmotor зафиксировали резкий рост продаж в августе 2026 года, увеличив свою долю на фоне общего сокращения спроса на электромобили в КНР, сообщает газета South Сhina Morning Post. "Ведущие китайские производители электромобилей увидели всплеск продаж в августе: BYD вырос на 17,8% по сравнению с прошлым годом, а Leapmotor - на 80,7%", - пишет газета SCMP. В августе BYD, лидер рынка электромобилей, увеличила продажи на 17,8% в годовом выражении - до более 440 тысяч автомобилей, показав лучший результат за девять месяцев благодаря выпуску новых моделей и росту экспорта. Компания Leapmotor зафиксировала скачок поставок на 80,7% (более 103 тысяч единиц), продолжив рекордную серию пятый месяц подряд. В первом полугодии только BYD и Leapmotor остаются прибыльными среди 30 производителей электромобилей КНР. Из-за ценовых войн и дорогих разработок остальным игрокам грозит убыточный год и риск ухода с рынка.
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бизнес, китай, кнр, byd
Производители электромобилей BYD и Leapmotor нарастили продажи
SCMP: производители электромобилей BYD и Leapmotor нарастили продажи вопреки спаду в Китае
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители BYD и Leapmotor зафиксировали резкий рост продаж в августе 2026 года, увеличив свою долю на фоне общего сокращения спроса на электромобили в КНР, сообщает газета South Сhina Morning Post.
"Ведущие китайские производители электромобилей увидели всплеск продаж в августе: BYD вырос на 17,8% по сравнению с прошлым годом, а Leapmotor - на 80,7%", - пишет газета SCMP.
В августе BYD, лидер рынка электромобилей, увеличила продажи на 17,8% в годовом выражении - до более 440 тысяч автомобилей, показав лучший результат за девять месяцев благодаря выпуску новых моделей и росту экспорта.
Компания Leapmotor зафиксировала скачок поставок на 80,7% (более 103 тысяч единиц), продолжив рекордную серию пятый месяц подряд.
В первом полугодии только BYD и Leapmotor остаются прибыльными среди 30 производителей электромобилей КНР. Из-за ценовых войн и дорогих разработок остальным игрокам грозит убыточный год и риск ухода с рынка.