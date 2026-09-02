Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Производители электромобилей BYD и Leapmotor нарастили продажи - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/b-872938324.html
Производители электромобилей BYD и Leapmotor нарастили продажи
Производители электромобилей BYD и Leapmotor нарастили продажи - 02.09.2026, ПРАЙМ
Производители электромобилей BYD и Leapmotor нарастили продажи
Китайские автопроизводители BYD и Leapmotor зафиксировали резкий рост продаж в августе 2026 года, увеличив свою долю на фоне общего сокращения спроса на... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:55+0300
2026-09-02T16:00+0300
бизнес
китай
кнр
byd
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872938324.jpg?1788354026
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители BYD и Leapmotor зафиксировали резкий рост продаж в августе 2026 года, увеличив свою долю на фоне общего сокращения спроса на электромобили в КНР, сообщает газета South Сhina Morning Post. "Ведущие китайские производители электромобилей увидели всплеск продаж в августе: BYD вырос на 17,8% по сравнению с прошлым годом, а Leapmotor - на 80,7%", - пишет газета SCMP. В августе BYD, лидер рынка электромобилей, увеличила продажи на 17,8% в годовом выражении - до более 440 тысяч автомобилей, показав лучший результат за девять месяцев благодаря выпуску новых моделей и росту экспорта. Компания Leapmotor зафиксировала скачок поставок на 80,7% (более 103 тысяч единиц), продолжив рекордную серию пятый месяц подряд. В первом полугодии только BYD и Leapmotor остаются прибыльными среди 30 производителей электромобилей КНР. Из-за ценовых войн и дорогих разработок остальным игрокам грозит убыточный год и риск ухода с рынка.
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, китай, кнр, byd
Бизнес, КИТАЙ, КНР, BYD
15:55 02.09.2026 (обновлено: 16:00 02.09.2026)
 
Производители электромобилей BYD и Leapmotor нарастили продажи

SCMP: производители электромобилей BYD и Leapmotor нарастили продажи вопреки спаду в Китае

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители BYD и Leapmotor зафиксировали резкий рост продаж в августе 2026 года, увеличив свою долю на фоне общего сокращения спроса на электромобили в КНР, сообщает газета South Сhina Morning Post.
"Ведущие китайские производители электромобилей увидели всплеск продаж в августе: BYD вырос на 17,8% по сравнению с прошлым годом, а Leapmotor - на 80,7%", - пишет газета SCMP.
В августе BYD, лидер рынка электромобилей, увеличила продажи на 17,8% в годовом выражении - до более 440 тысяч автомобилей, показав лучший результат за девять месяцев благодаря выпуску новых моделей и росту экспорта.
Компания Leapmotor зафиксировала скачок поставок на 80,7% (более 103 тысяч единиц), продолжив рекордную серию пятый месяц подряд.
В первом полугодии только BYD и Leapmotor остаются прибыльными среди 30 производителей электромобилей КНР. Из-за ценовых войн и дорогих разработок остальным игрокам грозит убыточный год и риск ухода с рынка.
 
БизнесКИТАЙКНРBYD
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала