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Производители электромобилей BYD и Leapmotor нарастили продажи

Производители электромобилей BYD и Leapmotor нарастили продажи - 02.09.2026, ПРАЙМ

Производители электромобилей BYD и Leapmotor нарастили продажи

Китайские автопроизводители BYD и Leapmotor зафиксировали резкий рост продаж в августе 2026 года, увеличив свою долю на фоне общего сокращения спроса на... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T15:55+0300

2026-09-02T15:55+0300

2026-09-02T16:00+0300

бизнес

китай

кнр

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ПЕКИН, 2 сен - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители BYD и Leapmotor зафиксировали резкий рост продаж в августе 2026 года, увеличив свою долю на фоне общего сокращения спроса на электромобили в КНР, сообщает газета South Сhina Morning Post. "Ведущие китайские производители электромобилей увидели всплеск продаж в августе: BYD вырос на 17,8% по сравнению с прошлым годом, а Leapmotor - на 80,7%", - пишет газета SCMP. В августе BYD, лидер рынка электромобилей, увеличила продажи на 17,8% в годовом выражении - до более 440 тысяч автомобилей, показав лучший результат за девять месяцев благодаря выпуску новых моделей и росту экспорта. Компания Leapmotor зафиксировала скачок поставок на 80,7% (более 103 тысяч единиц), продолжив рекордную серию пятый месяц подряд. В первом полугодии только BYD и Leapmotor остаются прибыльными среди 30 производителей электромобилей КНР. Из-за ценовых войн и дорогих разработок остальным игрокам грозит убыточный год и риск ухода с рынка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, китай, кнр, byd