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ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли банков - 02.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли банков
ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли банков - 02.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли банков
Банк России повысил прогноз по чистой прибыли российских банков в 2026 году до 3,9-4,4 триллиона рублей с майского прогноза в 3,4-3,9 триллиона рублей, следует... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:02+0300
2026-09-02T12:02+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз по чистой прибыли российских банков в 2026 году до 3,9-4,4 триллиона рублей с майского прогноза в 3,4-3,9 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". "С учетом высокого фактического уровня маржи в первом полугодии 2026 года мы повысили прогноз по прибыли в 2026 году до 3,9-4,4 триллиона с 3,4-3,9 триллиона рублей", - говорится в документе. Согласно представленному в обзоре графику, регулятор ожидает прибыль российского банковского сектора в 2027 году в диапазоне 3,7-4,2 триллиона рублей, как и в майском прогнозе.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
12:02 02.09.2026
 
ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли банков

ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли банков в 2026 году до 3,9-4,4 триллиона рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз по чистой прибыли российских банков в 2026 году до 3,9-4,4 триллиона рублей с майского прогноза в 3,4-3,9 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор".
"С учетом высокого фактического уровня маржи в первом полугодии 2026 года мы повысили прогноз по прибыли в 2026 году до 3,9-4,4 триллиона с 3,4-3,9 триллиона рублей", - говорится в документе.
Согласно представленному в обзоре графику, регулятор ожидает прибыль российского банковского сектора в 2027 году в диапазоне 3,7-4,2 триллиона рублей, как и в майском прогнозе.
 
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