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Инклюзия касается не только инвалидов, но и пенсионеров, заявила Баталина
Инклюзия касается не только инвалидов, но и пенсионеров, заявила Баталина - 02.09.2026, ПРАЙМ
Инклюзия касается не только инвалидов, но и пенсионеров, заявила Баталина
Инклюзия касается не только граждан с инвалидностью, но и пенсионеров, женщин, в том числе во время беременности и после родов, сообщила первый заместитель... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:44+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Инклюзия касается не только граждан с инвалидностью, но и пенсионеров, женщин, в том числе во время беременности и после родов, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По словам Баталиной, инклюзия в широком смысле предполагает создание государством условий для полноценного участия в жизни общества всех граждан независимо от возраста, пола и состояния здоровья.
"В инклюзии нуждаются и пожилые граждане, которые в силу возраста в какой-то момент становятся маломобильными, не являясь инвалидами. Как ни странно, инклюзия может касаться и женщин", - сказала Баталина на встрече по теме "К общему будущему: инклюзия как ресурс развития Дальнего Востока".
Она уточнила, что речь идет, в частности, о женщинах во время беременности и сразу после родов, которым могут требоваться более комфортные условия для передвижения в транспорте и по улицам, а также доступная городская среда.
Баталина добавила, что при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы в последние годы в России создается единая комплексная среда для полноценной включенности граждан с инвалидностью.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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общество , владивосток, совет федерации, вэф
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Инклюзия касается не только инвалидов, но и пенсионеров, заявила Баталина
Замглавы Минтруда Баталина: инклюзия касается не только инвалидов, но и пенсионеров
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Инклюзия касается не только граждан с инвалидностью, но и пенсионеров, женщин, в том числе во время беременности и после родов, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По словам Баталиной, инклюзия в широком смысле предполагает создание государством условий для полноценного участия в жизни общества всех граждан независимо от возраста, пола и состояния здоровья.
"В инклюзии нуждаются и пожилые граждане, которые в силу возраста в какой-то момент становятся маломобильными, не являясь инвалидами. Как ни странно, инклюзия может касаться и женщин", - сказала Баталина на встрече по теме "К общему будущему: инклюзия как ресурс развития Дальнего Востока".
Она уточнила, что речь идет, в частности, о женщинах во время беременности и сразу после родов, которым могут требоваться более комфортные условия для передвижения в транспорте и по улицам, а также доступная городская среда.
Баталина добавила, что при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы в последние годы в России создается единая комплексная среда для полноценной включенности граждан с инвалидностью.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.