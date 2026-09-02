https://1prime.ru/20260902/batalina-872911854.html

Инклюзия касается не только инвалидов, но и пенсионеров, заявила Баталина

Инклюзия касается не только инвалидов, но и пенсионеров, заявила Баталина - 02.09.2026, ПРАЙМ

Инклюзия касается не только инвалидов, но и пенсионеров, заявила Баталина

Инклюзия касается не только граждан с инвалидностью, но и пенсионеров, женщин, в том числе во время беременности и после родов, сообщила первый заместитель... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:44+0300

2026-09-02T09:44+0300

2026-09-02T09:44+0300

общество

владивосток

совет федерации

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872911854.jpg?1788331494

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Инклюзия касается не только граждан с инвалидностью, но и пенсионеров, женщин, в том числе во время беременности и после родов, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По словам Баталиной, инклюзия в широком смысле предполагает создание государством условий для полноценного участия в жизни общества всех граждан независимо от возраста, пола и состояния здоровья. "В инклюзии нуждаются и пожилые граждане, которые в силу возраста в какой-то момент становятся маломобильными, не являясь инвалидами. Как ни странно, инклюзия может касаться и женщин", - сказала Баталина на встрече по теме "К общему будущему: инклюзия как ресурс развития Дальнего Востока". Она уточнила, что речь идет, в частности, о женщинах во время беременности и сразу после родов, которым могут требоваться более комфортные условия для передвижения в транспорте и по улицам, а также доступная городская среда. Баталина добавила, что при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы в последние годы в России создается единая комплексная среда для полноценной включенности граждан с инвалидностью. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , владивосток, совет федерации, вэф