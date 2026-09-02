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Бернем пообещал довести оборонные расходы Британии до 3% от ВВП - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Бернем пообещал довести оборонные расходы Британии до 3% от ВВП
Бернем пообещал довести оборонные расходы Британии до 3% от ВВП - 02.09.2026, ПРАЙМ
Бернем пообещал довести оборонные расходы Британии до 3% от ВВП
Премьер Великобритании Энди Бернем пообещал довести оборонные расходы до 3% от ВВП страны к 2030 году. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:49+0300
2026-09-02T15:49+0300
мировая экономика
великобритания
украина
энди бернем
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ЛОНДОН, 2 сен - ПРАЙМ. Премьер Великобритании Энди Бернем пообещал довести оборонные расходы до 3% от ВВП страны к 2030 году. Ранее газета Financial Times сообщала, что министр финансов Великобритании Джон Хили на фоне нехватки средств откажется от цели расходовать 3% от ВВП на оборону к 2030 году, которую он сам же поставил, будучи министром обороны. "Я уже взял на себя это обязательство, и в течение значительного периода времени предельно четко придерживаюсь этой позиции. На прошлой неделе я был на Украине именно для того, чтобы заявить об этом на мировой арене", - заявил Бернем в британском парламенте в ответ на вопрос о том, намерен ли он придерживаться заданных целей по оборонным расходам. Ранее Telegraph сообщила, что ясности относительно того, откуда минфин возьмет деньги на дополнительное финансирование обороны, нет. По данным газеты, бюджет на следующий год будет направлен на закрытие дыры в военном бюджете в размере 5 миллиардов фунтов стерлингов (6,8 миллиарда долларов). Именно такой суммы не хватает для финансирования долгосрочного плана оборонных инвестиций, принятого ранее в этом году. В конце июня британское военное ведомство опубликовало долгосрочный оборонный бюджет на ближайшие четыре года. Документ распределяет почти 300 миллиардов фунтов (400 миллиардов долларов) на развитие различных секторов ВПК. При этом, согласно заявлению бывшего министра финансов Рэйчел Ривз, 4,7 миллиарда фунтов пока ничем не обеспечены, а источник средств предстоит определить в осеннем бюджете.
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мировая экономика, великобритания, украина, энди бернем
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Энди Бернем
15:49 02.09.2026
 
Бернем пообещал довести оборонные расходы Британии до 3% от ВВП

Премьер Британии Бернем пообещал довести оборонные расходы до 3% от ВВП к 2030 году

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 2 сен - ПРАЙМ. Премьер Великобритании Энди Бернем пообещал довести оборонные расходы до 3% от ВВП страны к 2030 году.
Ранее газета Financial Times сообщала, что министр финансов Великобритании Джон Хили на фоне нехватки средств откажется от цели расходовать 3% от ВВП на оборону к 2030 году, которую он сам же поставил, будучи министром обороны.
"Я уже взял на себя это обязательство, и в течение значительного периода времени предельно четко придерживаюсь этой позиции. На прошлой неделе я был на Украине именно для того, чтобы заявить об этом на мировой арене", - заявил Бернем в британском парламенте в ответ на вопрос о том, намерен ли он придерживаться заданных целей по оборонным расходам.
Ранее Telegraph сообщила, что ясности относительно того, откуда минфин возьмет деньги на дополнительное финансирование обороны, нет. По данным газеты, бюджет на следующий год будет направлен на закрытие дыры в военном бюджете в размере 5 миллиардов фунтов стерлингов (6,8 миллиарда долларов). Именно такой суммы не хватает для финансирования долгосрочного плана оборонных инвестиций, принятого ранее в этом году.
В конце июня британское военное ведомство опубликовало долгосрочный оборонный бюджет на ближайшие четыре года. Документ распределяет почти 300 миллиардов фунтов (400 миллиардов долларов) на развитие различных секторов ВПК. При этом, согласно заявлению бывшего министра финансов Рэйчел Ривз, 4,7 миллиарда фунтов пока ничем не обеспечены, а источник средств предстоит определить в осеннем бюджете.
 
Мировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАЭнди Бернем
 
 
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