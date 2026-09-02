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Минпромторг внес в правительство стратегию развития биоэкономики

Минпромторг внес в правительство стратегию развития биоэкономики - 02.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг внес в правительство стратегию развития биоэкономики

Минпромторг уже внес стратегию развития биоэкономики России до 2036 года на рассмотрение в правительство, утверждение документа ожидается в ближайшее время,... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:04+0300

2026-09-02T09:04+0300

2026-09-02T09:42+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Минпромторг уже внес стратегию развития биоэкономики России до 2036 года на рассмотрение в правительство, утверждение документа ожидается в ближайшее время, сообщил директор департамента химической промышленности министерства Артур Смирнов в рамках ВЭФ-2026."Наконец-таки мы утвердили концепцию стратегии развития биоэкономики Российской Федерации на период до 2036 года. Нам ее утвердил наш первый зампредседателя правительства Денис Валентинович Мантуров. И мы вот в преддверии поездки на ВЭФ во Владивосток 28 августа внесли стратегию в правительство. Стратегия должна быть в ближайшее время утверждена", - сказал Смирнов.Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить стратегию формирования биоэкономики в рамках Форума будущих технологий.Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, промышленность, владивосток, минпромторг, вэф