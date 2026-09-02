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Биржи АТР закрылись снижением вслед за динамикой на Уолл-стритт

Биржи АТР закрылись снижением вслед за динамикой на Уолл-стритт - 02.09.2026, ПРАЙМ

Биржи АТР закрылись снижением вслед за динамикой на Уолл-стритт

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились по итогам торгов среды вслед за динамикой на Уолл-стритт, свидетельствуют данные... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:34+0300

2026-09-02T13:34+0300

2026-09-02T13:34+0300

рынок

азиатско-тихоокеанский регион

сша

азия

shenzhen composite

hang seng index

nikkei 225

nasdaq composite

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились по итогам торгов среды вслед за динамикой на Уолл-стритт, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite опустился на 0,97% - до 3941,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,45%, до 2511,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,07%, до 25 311,21 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,97% - до 8978,4 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 2,96%, до 64 254 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 3,99%, до 6562,72 пункта. Инвесторы обратили внимание на закрытие бирж США во вторник снижением: технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, сократился на 1,03%, индексы Dow Jones и S&P 500 также опустились - на 0,79% и 0,71% соответственно. При этом в среду стали известны статистические данные по экономике местных стран. Годовая инфляция в Южной Корее ускорилась в августе до 3,1% по сравнению с 2,8% месяцем ранее. Аналитики ожидали августовский показатель на уровне 3,2%. ВВП Австралии вырос во втором квартале на 0,4% в квартальном выражении после роста на 0,3% кварталом ранее, прогноз предполагал показатель на уровне 0,3%. Годовой рост составил 2,1% при прогнозе увеличения на 1,8%.

азиатско-тихоокеанский регион

сша

азия

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рынок, азиатско-тихоокеанский регион, сша, азия, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225, nasdaq composite