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Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года
Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года - 02.09.2026, ПРАЙМ
Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года
Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года в рамках Амурского экономического форума, сообщил губернатор Амурской области Василий... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T01:17+0300
2026-09-02T01:17+0300
2026-09-02T01:17+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года в рамках Амурского экономического форума, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью РИА Новости на ВЭФ.
Канатная дорога из Благовещенска в Хэйхэ (КНР) через Амур протяженностью 976 метров - первая в мире между городами двух разных стран. Для нее смонтировали десять канатов. Вес каждого составляет порядка 30 тонн, по ним на 70-метровую высоту над Амуром будут подниматься кабины вместимостью до 110 человек, не имеющие аналогов в России.
"Сама дорога готова практически. В сентябре будут установлены кабины, они тоже изготовлены. И, соответственно, после этого примерно 1200 часов, по требованиям технодзора, займет пусконаладка... Сегодня такая наиболее обсуждаемая дата, когда она будет открыта, - это Амурский экономический форум. Это май 2027 года. Она (дата - ред.) может сдвинуться влево-вправо", - сказал Орлов.
Канатная дорога позволит попасть в Китай за 2,5 минуты, ее пропускная способность составит 2,5 миллиона человека в год. На российской стороне строят четырехуровневый пассажирский терминал общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Там разместятся станция, платформа, пункт пропуска через государственную границу РФ, магазин беспошлинной торговли, рестораны, торговые и развлекательные объекты.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Благовещенск, Амур, Василий Орлов, ВЭФ
Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года
Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года в рамках Амурского экономического форума, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью РИА Новости на ВЭФ.
Канатная дорога из Благовещенска в Хэйхэ (КНР) через Амур протяженностью 976 метров - первая в мире между городами двух разных стран. Для нее смонтировали десять канатов. Вес каждого составляет порядка 30 тонн, по ним на 70-метровую высоту над Амуром будут подниматься кабины вместимостью до 110 человек, не имеющие аналогов в России.
"Сама дорога готова практически. В сентябре будут установлены кабины, они тоже изготовлены. И, соответственно, после этого примерно 1200 часов, по требованиям технодзора, займет пусконаладка... Сегодня такая наиболее обсуждаемая дата, когда она будет открыта, - это Амурский экономический форум. Это май 2027 года. Она (дата - ред.) может сдвинуться влево-вправо", - сказал Орлов.
Канатная дорога позволит попасть в Китай за 2,5 минуты, ее пропускная способность составит 2,5 миллиона человека в год. На российской стороне строят четырехуровневый пассажирский терминал общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Там разместятся станция, платформа, пункт пропуска через государственную границу РФ, магазин беспошлинной торговли, рестораны, торговые и развлекательные объекты.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.