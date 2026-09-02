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Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года

Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года - 02.09.2026, ПРАЙМ

Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года

Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года в рамках Амурского экономического форума, сообщил губернатор Амурской области Василий... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T01:17+0300

2026-09-02T01:17+0300

2026-09-02T01:17+0300

бизнес

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благовещенск

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года в рамках Амурского экономического форума, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью РИА Новости на ВЭФ. Канатная дорога из Благовещенска в Хэйхэ (КНР) через Амур протяженностью 976 метров - первая в мире между городами двух разных стран. Для нее смонтировали десять канатов. Вес каждого составляет порядка 30 тонн, по ним на 70-метровую высоту над Амуром будут подниматься кабины вместимостью до 110 человек, не имеющие аналогов в России. "Сама дорога готова практически. В сентябре будут установлены кабины, они тоже изготовлены. И, соответственно, после этого примерно 1200 часов, по требованиям технодзора, займет пусконаладка... Сегодня такая наиболее обсуждаемая дата, когда она будет открыта, - это Амурский экономический форум. Это май 2027 года. Она (дата - ред.) может сдвинуться влево-вправо", - сказал Орлов. Канатная дорога позволит попасть в Китай за 2,5 минуты, ее пропускная способность составит 2,5 миллиона человека в год. На российской стороне строят четырехуровневый пассажирский терминал общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Там разместятся станция, платформа, пункт пропуска через государственную границу РФ, магазин беспошлинной торговли, рестораны, торговые и развлекательные объекты. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, китай, благовещенск, амур, василий орлов, вэф