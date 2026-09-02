Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/blagoveschensk-872897854.html
Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года
Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года - 02.09.2026, ПРАЙМ
Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года
Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года в рамках Амурского экономического форума, сообщил губернатор Амурской области Василий... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T01:17+0300
2026-09-02T01:17+0300
бизнес
россия
китай
благовещенск
амур
василий орлов
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872897854.jpg?1788301073
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года в рамках Амурского экономического форума, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью РИА Новости на ВЭФ. Канатная дорога из Благовещенска в Хэйхэ (КНР) через Амур протяженностью 976 метров - первая в мире между городами двух разных стран. Для нее смонтировали десять канатов. Вес каждого составляет порядка 30 тонн, по ним на 70-метровую высоту над Амуром будут подниматься кабины вместимостью до 110 человек, не имеющие аналогов в России. "Сама дорога готова практически. В сентябре будут установлены кабины, они тоже изготовлены. И, соответственно, после этого примерно 1200 часов, по требованиям технодзора, займет пусконаладка... Сегодня такая наиболее обсуждаемая дата, когда она будет открыта, - это Амурский экономический форум. Это май 2027 года. Она (дата - ред.) может сдвинуться влево-вправо", - сказал Орлов. Канатная дорога позволит попасть в Китай за 2,5 минуты, ее пропускная способность составит 2,5 миллиона человека в год. На российской стороне строят четырехуровневый пассажирский терминал общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Там разместятся станция, платформа, пункт пропуска через государственную границу РФ, магазин беспошлинной торговли, рестораны, торговые и развлекательные объекты. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
китай
благовещенск
амур
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, благовещенск, амур, василий орлов, вэф
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Благовещенск, Амур, Василий Орлов, ВЭФ
01:17 02.09.2026
 
Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года

Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Канатную дорогу из Благовещенска в Китай могут открыть в мае 2027 года в рамках Амурского экономического форума, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью РИА Новости на ВЭФ.
Канатная дорога из Благовещенска в Хэйхэ (КНР) через Амур протяженностью 976 метров - первая в мире между городами двух разных стран. Для нее смонтировали десять канатов. Вес каждого составляет порядка 30 тонн, по ним на 70-метровую высоту над Амуром будут подниматься кабины вместимостью до 110 человек, не имеющие аналогов в России.
"Сама дорога готова практически. В сентябре будут установлены кабины, они тоже изготовлены. И, соответственно, после этого примерно 1200 часов, по требованиям технодзора, займет пусконаладка... Сегодня такая наиболее обсуждаемая дата, когда она будет открыта, - это Амурский экономический форум. Это май 2027 года. Она (дата - ред.) может сдвинуться влево-вправо", - сказал Орлов.
Канатная дорога позволит попасть в Китай за 2,5 минуты, ее пропускная способность составит 2,5 миллиона человека в год. На российской стороне строят четырехуровневый пассажирский терминал общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Там разместятся станция, платформа, пункт пропуска через государственную границу РФ, магазин беспошлинной торговли, рестораны, торговые и развлекательные объекты.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙБлаговещенскАмурВасилий ОрловВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала