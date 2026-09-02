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"Сухой порт Благовещенск" увеличит перевалку грузов до 2,5 млн тонн

"Сухой порт Благовещенск" увеличит перевалку грузов до 2,5 млн тонн - 02.09.2026, ПРАЙМ

"Сухой порт Благовещенск" увеличит перевалку грузов до 2,5 млн тонн

Многофункциональный железнодорожный терминальный комплекс "Сухой порт Благовещенск", запущенный в мае в предмостовой зоне международного автомобильного моста из | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T07:54+0300

2026-09-02T07:54+0300

2026-09-02T07:54+0300

бизнес

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китай

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Многофункциональный железнодорожный терминальный комплекс "Сухой порт Благовещенск", запущенный в мае в предмостовой зоне международного автомобильного моста из Приамурья в Китай, увеличит перевалку грузов с 520 тысяч тонн до 2,5 миллиона тонн к 2032 году, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на Восточном экономическом форуме. "Сухой порт запущен у нас в мае, 520 тысяч тонн перерабатывает на сегодняшний день, миллион тонн он будет перерабатывать к 30-му году, и к 32-му – 2,5 миллиона тонн. Задача – перевалить грузы с автомобилей на Транссиб", - сказал Орлов на сессии "Будущее - предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока". По его словам, автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ в этом году выйдет на пропускную способность в 200 тысяч автомобилей против 98 тысяч в прошлом году, а в перспективе – на 300 тысяч машин. "Больше половины транспорта, который сегодня проходит через наш пункт пропуска, - это транзитный транспорт, то есть мы создаем эту услугу другим регионам. Уверен, что этот спрос будет расти", – отметил губернатор. Он также рассказал о проработке совместного с Якутией проекта моста Джалинда-Мохэ, который откроет новый транспортный коридор с выходом на Северный морской путь. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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китай

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бизнес, россия, приамурье, китай, амурская область, василий орлов, вэф