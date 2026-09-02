https://1prime.ru/20260902/blogery-872911000.html

Минпромторг предложил продвигать бренд "Сделано в России" через блогеров

Минпромторг предложил продвигать бренд "Сделано в России" через блогеров - 02.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг предложил продвигать бренд "Сделано в России" через блогеров

Блогеры создали новый канал продаж, и российским производителям важно использовать этот инструмент, в том числе продвигая бренд "Сделано в России", заявил... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:35+0300

2026-09-02T09:35+0300

2026-09-02T09:43+0300

бизнес

россия

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872911000.jpg?1788331380

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Блогеры создали новый канал продаж, и российским производителям важно использовать этот инструмент, в том числе продвигая бренд "Сделано в России", заявил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. "Десять лет назад мы не могли представить, что блогеры могут продавать товары. Сейчас очевидно, что это абсолютно новый формат коммуникации", - сказал он на сессии Восточного экономического форума. Замминистра отметил, что в формировании мнения аудитории блогеры играют все более значимую роль. "Поэтому задача наша, не дожидаясь, пока конкуренты нас обгонят, а они точно следят за этими трендами и тенденциями, комплексным образом делать бренд "Сделано в России" как зонтичный, а под ним могут быть уже региональные бренды", - добавил Чекушов. Он также напомнил, что системная работа по продвижению российских товаров за рубежом под брендом "Сделано в России" уже организована: программа финансируется из нацпроекта, а Минпромторг является главным распределителем средств. С блогерами взаимодействует Российский экспортный центр, а внутри страны запущен совместный проект с платформой "Россия - страна возможностей", где с помощью блогеров формируют позитивный образ отечественных промышленных предприятий.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минпромторг