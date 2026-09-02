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Минпромторг предложил продвигать бренд "Сделано в России" через блогеров - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг предложил продвигать бренд "Сделано в России" через блогеров
Минпромторг предложил продвигать бренд "Сделано в России" через блогеров - 02.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг предложил продвигать бренд "Сделано в России" через блогеров
Блогеры создали новый канал продаж, и российским производителям важно использовать этот инструмент, в том числе продвигая бренд "Сделано в России", заявил... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:35+0300
2026-09-02T09:43+0300
бизнес
россия
минпромторг
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Блогеры создали новый канал продаж, и российским производителям важно использовать этот инструмент, в том числе продвигая бренд "Сделано в России", заявил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. "Десять лет назад мы не могли представить, что блогеры могут продавать товары. Сейчас очевидно, что это абсолютно новый формат коммуникации", - сказал он на сессии Восточного экономического форума. Замминистра отметил, что в формировании мнения аудитории блогеры играют все более значимую роль. "Поэтому задача наша, не дожидаясь, пока конкуренты нас обгонят, а они точно следят за этими трендами и тенденциями, комплексным образом делать бренд "Сделано в России" как зонтичный, а под ним могут быть уже региональные бренды", - добавил Чекушов. Он также напомнил, что системная работа по продвижению российских товаров за рубежом под брендом "Сделано в России" уже организована: программа финансируется из нацпроекта, а Минпромторг является главным распределителем средств. С блогерами взаимодействует Российский экспортный центр, а внутри страны запущен совместный проект с платформой "Россия - страна возможностей", где с помощью блогеров формируют позитивный образ отечественных промышленных предприятий.
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192
40
192
40
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
09:35 02.09.2026 (обновлено: 09:43 02.09.2026)
 
Минпромторг предложил продвигать бренд "Сделано в России" через блогеров

Замглавы Минпромторга Чекушов предложил продвигать бренд "Сделано в России" через блогеров

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Блогеры создали новый канал продаж, и российским производителям важно использовать этот инструмент, в том числе продвигая бренд "Сделано в России", заявил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
"Десять лет назад мы не могли представить, что блогеры могут продавать товары. Сейчас очевидно, что это абсолютно новый формат коммуникации", - сказал он на сессии Восточного экономического форума.
Замминистра отметил, что в формировании мнения аудитории блогеры играют все более значимую роль.
"Поэтому задача наша, не дожидаясь, пока конкуренты нас обгонят, а они точно следят за этими трендами и тенденциями, комплексным образом делать бренд "Сделано в России" как зонтичный, а под ним могут быть уже региональные бренды", - добавил Чекушов.
Он также напомнил, что системная работа по продвижению российских товаров за рубежом под брендом "Сделано в России" уже организована: программа финансируется из нацпроекта, а Минпромторг является главным распределителем средств. С блогерами взаимодействует Российский экспортный центр, а внутри страны запущен совместный проект с платформой "Россия - страна возможностей", где с помощью блогеров формируют позитивный образ отечественных промышленных предприятий.
 
БизнесРОССИЯМинпромторг
 
 
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