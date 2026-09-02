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Болгария временно приостановила санкции для поставок комплектующих для АЭС - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Болгария временно приостановила санкции для поставок комплектующих для АЭС
Болгария временно приостановила санкции для поставок комплектующих для АЭС - 02.09.2026, ПРАЙМ
Болгария временно приостановила санкции для поставок комплектующих для АЭС
Правительство Болгарии в очередной раз предоставило временное снятие части санкций для поставки из России оригинальных комплектующих для АЭС "Козлодуй". | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T22:28+0300
2026-09-02T22:28+0300
газ
болгария
восточная европа
аэс "козлодуй"
ес
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство Болгарии в очередной раз предоставило временное снятие части санкций для поставки из России оригинальных комплектующих для АЭС "Козлодуй". В указе отмечается, что поскольку значительная часть систем и оборудования АЭС имеет российское происхождение, некоторые контракты на поставку изделий, необходимых для надежной и безопасной эксплуатации энергоблоков, должны быть заключены с российскими подрядчиками. "Благодаря этому отступлению АЭС "Козлодуй" сможет импортировать из России изделия из железа и стали, перечисленные в приложении к сегодняшнему решению. Они необходимы для выполнения действующего контракта на эксплуатацию АЭС", - сообщил правительственный пресс-центр. Предыдущая приостановка санкций для приобретения необходимого оборудования была оформлена в начале июня. Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году. Она одна из крупнейших в Восточной Европе, но в 2006 году Болгария в рамках выполнения требований о вступлении в Евросоюз была вынуждена закрыть первые четыре блока этой станции, на которых работали реакторы ВВЭР-440. Действующими на станции остались построенные Советским Союзом пятый и шестой блоки с реакторами ВВЭР-1000 с установленной электрической мощностью в тысячу мегаватт каждый.
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газ, болгария, восточная европа, аэс "козлодуй", ес
Газ, БОЛГАРИЯ, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, АЭС "Козлодуй", ЕС
22:28 02.09.2026
 
Болгария временно приостановила санкции для поставок комплектующих для АЭС

Болгария приостановила санкции с России для поставок комплектующих для АЭС "Козлодуй"

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство Болгарии в очередной раз предоставило временное снятие части санкций для поставки из России оригинальных комплектующих для АЭС "Козлодуй".
В указе отмечается, что поскольку значительная часть систем и оборудования АЭС имеет российское происхождение, некоторые контракты на поставку изделий, необходимых для надежной и безопасной эксплуатации энергоблоков, должны быть заключены с российскими подрядчиками.
"Благодаря этому отступлению АЭС "Козлодуй" сможет импортировать из России изделия из железа и стали, перечисленные в приложении к сегодняшнему решению. Они необходимы для выполнения действующего контракта на эксплуатацию АЭС", - сообщил правительственный пресс-центр.
Предыдущая приостановка санкций для приобретения необходимого оборудования была оформлена в начале июня.
Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году. Она одна из крупнейших в Восточной Европе, но в 2006 году Болгария в рамках выполнения требований о вступлении в Евросоюз была вынуждена закрыть первые четыре блока этой станции, на которых работали реакторы ВВЭР-440.
Действующими на станции остались построенные Советским Союзом пятый и шестой блоки с реакторами ВВЭР-1000 с установленной электрической мощностью в тысячу мегаватт каждый.
 
ГазБОЛГАРИЯВОСТОЧНАЯ ЕВРОПААЭС "Козлодуй"ЕС
 
 
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