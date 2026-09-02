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Эксперт рассказала, сколько дней отпуска положено для регистрации брака

Эксперт рассказала, сколько дней отпуска положено для регистрации брака - 02.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, сколько дней отпуска положено для регистрации брака

Россияне при регистрации брака могут взять отпуск за свой счет на срок до пяти календарных дней, для этого нужно подать заявление на работе, сообщила РИА... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T11:06+0300

2026-09-02T11:06+0300

2026-09-02T11:06+0300

общество

ранхигс

россия

свадьба

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россияне при регистрации брака могут взять отпуск за свой счет на срок до пяти календарных дней, для этого нужно подать заявление на работе, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская. Дни такого отпуска не влияют на продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска и не вычитаются из него. "В соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан предоставить работнику отпуск без сохранения заработной платы на срок до пяти календарных дней в связи с регистрацией брака. Основанием является письменное заявление работника", - сказала Подольская. Она уточнила, что начальник не вправе отказать в таком отпуске, если работник подал соответствующее заявление. При этом он может попросить предоставить свидетельство о браке. Ранее Минтруд на платформе "Макс" сообщал, что право на такой отпуск есть даже у тех, кто устроился на работу совсем недавно. Россиянин также может взять отпуск для подготовки к свадьбе во время испытательного срока, однако в этом случае срок испытания будет продлен на количество дней отсутствия на работе.

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общество , ранхигс, россия, свадьба