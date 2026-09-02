Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказала, сколько дней отпуска положено для регистрации брака - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/brak-872917281.html
Эксперт рассказала, сколько дней отпуска положено для регистрации брака
Эксперт рассказала, сколько дней отпуска положено для регистрации брака - 02.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, сколько дней отпуска положено для регистрации брака
Россияне при регистрации брака могут взять отпуск за свой счет на срок до пяти календарных дней, для этого нужно подать заявление на работе, сообщила РИА... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:06+0300
2026-09-02T11:06+0300
общество
ранхигс
россия
свадьба
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0e/868313295_0:0:468:264_1920x0_80_0_0_5fc1f3bdda8945a5af5bf3033bb6f898.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россияне при регистрации брака могут взять отпуск за свой счет на срок до пяти календарных дней, для этого нужно подать заявление на работе, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская. Дни такого отпуска не влияют на продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска и не вычитаются из него. "В соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан предоставить работнику отпуск без сохранения заработной платы на срок до пяти календарных дней в связи с регистрацией брака. Основанием является письменное заявление работника", - сказала Подольская. Она уточнила, что начальник не вправе отказать в таком отпуске, если работник подал соответствующее заявление. При этом он может попросить предоставить свидетельство о браке. Ранее Минтруд на платформе "Макс" сообщал, что право на такой отпуск есть даже у тех, кто устроился на работу совсем недавно. Россиянин также может взять отпуск для подготовки к свадьбе во время испытательного срока, однако в этом случае срок испытания будет продлен на количество дней отсутствия на работе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0e/868313295_55:0:407:264_1920x0_80_0_0_fe3e1d0594ecc94ff9f29f686fb659aa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , ранхигс, россия, свадьба
Общество , РАНХиГС, РОССИЯ, свадьба
11:06 02.09.2026
 
Эксперт рассказала, сколько дней отпуска положено для регистрации брака

Эксперт Подольская: россияне могут взять отпуск при регистрации брака на срок до пяти дней

© РИА НовостиСвадьба
Свадьба - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россияне при регистрации брака могут взять отпуск за свой счет на срок до пяти календарных дней, для этого нужно подать заявление на работе, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
Дни такого отпуска не влияют на продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска и не вычитаются из него.
"В соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан предоставить работнику отпуск без сохранения заработной платы на срок до пяти календарных дней в связи с регистрацией брака. Основанием является письменное заявление работника", - сказала Подольская.
Она уточнила, что начальник не вправе отказать в таком отпуске, если работник подал соответствующее заявление. При этом он может попросить предоставить свидетельство о браке.
Ранее Минтруд на платформе "Макс" сообщал, что право на такой отпуск есть даже у тех, кто устроился на работу совсем недавно. Россиянин также может взять отпуск для подготовки к свадьбе во время испытательного срока, однако в этом случае срок испытания будет продлен на количество дней отсутствия на работе.
 
ОбществоРАНХиГСРОССИЯсвадьба
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала