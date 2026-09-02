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В Будапеште назвали самые популярные направления для венгерских туристов

В Будапеште назвали самые популярные направления для венгерских туристов - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Будапеште назвали самые популярные направления для венгерских туристов

Москва, Санкт-Петербург и города Золотого кольца всегда были самыми популярными направлениями среди венгерских туристов в России, спросом пользовался и тур по... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T07:21+0300

2026-09-02T07:21+0300

2026-09-02T07:21+0300

туризм

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

казань

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БУДАПЕШТ, 2 сен - ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург и города Золотого кольца всегда были самыми популярными направлениями среди венгерских туристов в России, спросом пользовался и тур по Транссибирской магистрали, рассказал РИА Новости директор венгерской туристической фирмы "Тысяча дорог" Олег Ермилов. "Самое популярное направление, конечно, был Санкт-Петербург. Потом Москва, Золотое кольцо. Когда поставили рейс на Казань, появилась Казань. Еще Байкал, немного Камчатка. Но если говорить про массовый туризм, то это, конечно, Москва, Петербург и Золотое кольцо", - сказал Ермилов. Особым спросом во время прямого авиасообщения пользовались путешествия по Транссибирской магистрали с остановками в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Иркутске. Ермилов отметил, что группы на этот маршрут продолжали набираться даже в последние годы, когда прямое авиасообщение между странами уже было прекращено. Ранее в консульском отделе российского посольства в Будапеште рассказали РИА Новости, что за 2025 год было оформлено около 1,5 тысячи виз в Россию, из них порядка 30% пришлось на туристические визы, еще около 25% составили деловые визы. В посольстве отметили, что в целом по итогам 2025 года наметился рост числа оформляемых виз.

москва

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туризм, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, казань