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В Будапеште назвали самые популярные направления для венгерских туристов
В Будапеште назвали самые популярные направления для венгерских туристов - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Будапеште назвали самые популярные направления для венгерских туристов
Москва, Санкт-Петербург и города Золотого кольца всегда были самыми популярными направлениями среди венгерских туристов в России, спросом пользовался и тур по... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T07:21+0300
2026-09-02T07:21+0300
2026-09-02T07:21+0300
туризм
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
казань
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БУДАПЕШТ, 2 сен - ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург и города Золотого кольца всегда были самыми популярными направлениями среди венгерских туристов в России, спросом пользовался и тур по Транссибирской магистрали, рассказал РИА Новости директор венгерской туристической фирмы "Тысяча дорог" Олег Ермилов.
"Самое популярное направление, конечно, был Санкт-Петербург. Потом Москва, Золотое кольцо. Когда поставили рейс на Казань, появилась Казань. Еще Байкал, немного Камчатка. Но если говорить про массовый туризм, то это, конечно, Москва, Петербург и Золотое кольцо", - сказал Ермилов.
Особым спросом во время прямого авиасообщения пользовались путешествия по Транссибирской магистрали с остановками в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Иркутске. Ермилов отметил, что группы на этот маршрут продолжали набираться даже в последние годы, когда прямое авиасообщение между странами уже было прекращено.
Ранее в консульском отделе российского посольства в Будапеште рассказали РИА Новости, что за 2025 год было оформлено около 1,5 тысячи виз в Россию, из них порядка 30% пришлось на туристические визы, еще около 25% составили деловые визы. В посольстве отметили, что в целом по итогам 2025 года наметился рост числа оформляемых виз.
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В Будапеште назвали самые популярные направления для венгерских туристов
"Тысяча дорог": Москва, Петербург и Золотое кольцо всегда были самыми популярными в России
БУДАПЕШТ, 2 сен - ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург и города Золотого кольца всегда были самыми популярными направлениями среди венгерских туристов в России, спросом пользовался и тур по Транссибирской магистрали, рассказал РИА Новости директор венгерской туристической фирмы "Тысяча дорог" Олег Ермилов.
"Самое популярное направление, конечно, был Санкт-Петербург. Потом Москва, Золотое кольцо. Когда поставили рейс на Казань, появилась Казань. Еще Байкал, немного Камчатка. Но если говорить про массовый туризм, то это, конечно, Москва, Петербург и Золотое кольцо", - сказал Ермилов.
Особым спросом во время прямого авиасообщения пользовались путешествия по Транссибирской магистрали с остановками в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Иркутске. Ермилов отметил, что группы на этот маршрут продолжали набираться даже в последние годы, когда прямое авиасообщение между странами уже было прекращено.
Ранее в консульском отделе российского посольства в Будапеште рассказали РИА Новости, что за 2025 год было оформлено около 1,5 тысячи виз в Россию, из них порядка 30% пришлось на туристические визы, еще около 25% составили деловые визы. В посольстве отметили, что в целом по итогам 2025 года наметился рост числа оформляемых виз.