https://1prime.ru/20260902/bulochnik-872947072.html

Финуправляющий Булочника просит суд обязать обеспечить доступ в его жилье

Финуправляющий Булочника просит суд обязать обеспечить доступ в его жилье - 02.09.2026, ПРАЙМ

Финуправляющий Булочника просит суд обязать обеспечить доступ в его жилье

Финансовый управляющий бывшего владельца и председателя правления "Мастер-банка" Бориса Булочника просит арбитражный суд Москвы обязать экс-банкира обеспечить... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T18:22+0300

2026-09-02T18:22+0300

2026-09-02T18:22+0300

банки

финансы

москва

московская область

подмосковье

асв

агентство по страхованию вкладов

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872947072.jpg?1788362553

МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Финансовый управляющий бывшего владельца и председателя правления "Мастер-банка" Бориса Булочника просит арбитражный суд Москвы обязать экс-банкира обеспечить доступ в его жилое помещение и к земельному участку, говорится в материалах дела о банкротстве Булочника, с которыми ознакомилось РИА Новости. Речь в заявлении финуправляющего Дмитрия Паламарчука идет о квартире в Озерковском переулке в Москве и об участке в деревне Дубцы Одинцовского района Подмосковья. Доступ запрашивается "для установления наличия имущества, принадлежащего должнику". Суд назначил рассмотрение заявления финуправляющего на 5 октября. Арбитражный суд Москвы в апреле по заявлению АСВ признал Булочника банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Замоскворецкий суд Москвы в 2025 году признал Булочника виновным в хищении средств банка на сумму около 4,5 миллиарда рублей и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Он был заочно приговорен по совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы. Банк России отозвал у "Мастер-банка" лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году, поскольку он был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций.

москва

московская область

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, москва, московская область, подмосковье, асв, агентство по страхованию вкладов, банк россии