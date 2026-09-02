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Финуправляющий Булочника просит суд обязать обеспечить доступ в его жилье - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Финуправляющий Булочника просит суд обязать обеспечить доступ в его жилье
Финуправляющий Булочника просит суд обязать обеспечить доступ в его жилье - 02.09.2026, ПРАЙМ
Финуправляющий Булочника просит суд обязать обеспечить доступ в его жилье
Финансовый управляющий бывшего владельца и председателя правления "Мастер-банка" Бориса Булочника просит арбитражный суд Москвы обязать экс-банкира обеспечить... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T18:22+0300
2026-09-02T18:22+0300
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Финансовый управляющий бывшего владельца и председателя правления "Мастер-банка" Бориса Булочника просит арбитражный суд Москвы обязать экс-банкира обеспечить доступ в его жилое помещение и к земельному участку, говорится в материалах дела о банкротстве Булочника, с которыми ознакомилось РИА Новости. Речь в заявлении финуправляющего Дмитрия Паламарчука идет о квартире в Озерковском переулке в Москве и об участке в деревне Дубцы Одинцовского района Подмосковья. Доступ запрашивается "для установления наличия имущества, принадлежащего должнику". Суд назначил рассмотрение заявления финуправляющего на 5 октября. Арбитражный суд Москвы в апреле по заявлению АСВ признал Булочника банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Замоскворецкий суд Москвы в 2025 году признал Булочника виновным в хищении средств банка на сумму около 4,5 миллиарда рублей и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Он был заочно приговорен по совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы. Банк России отозвал у "Мастер-банка" лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году, поскольку он был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций.
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банки, финансы, москва, московская область, подмосковье, асв, агентство по страхованию вкладов, банк россии
Банки, Финансы, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, АСВ, Агентство по страхованию вкладов, Банк России
18:22 02.09.2026
 
Финуправляющий Булочника просит суд обязать обеспечить доступ в его жилье

Финуправляющий Булочника просит суд обязать его обеспечить доступ в его квартиру и участок

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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Финансовый управляющий бывшего владельца и председателя правления "Мастер-банка" Бориса Булочника просит арбитражный суд Москвы обязать экс-банкира обеспечить доступ в его жилое помещение и к земельному участку, говорится в материалах дела о банкротстве Булочника, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Речь в заявлении финуправляющего Дмитрия Паламарчука идет о квартире в Озерковском переулке в Москве и об участке в деревне Дубцы Одинцовского района Подмосковья. Доступ запрашивается "для установления наличия имущества, принадлежащего должнику".
Суд назначил рассмотрение заявления финуправляющего на 5 октября.
Арбитражный суд Москвы в апреле по заявлению АСВ признал Булочника банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.
Замоскворецкий суд Москвы в 2025 году признал Булочника виновным в хищении средств банка на сумму около 4,5 миллиарда рублей и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Он был заочно приговорен по совокупности преступлений к 10 годам лишения свободы.
Банк России отозвал у "Мастер-банка" лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году, поскольку он был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций.
 
БанкиФинансыМОСКВАМосковская областьПОДМОСКОВЬЕАСВАгентство по страхованию вкладовБанк России
 
 
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