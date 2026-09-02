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В Бурятии запустят производство грузовых автомобилей на электрическом ходу
В Бурятии запустят производство грузовых автомобилей на электрическом ходу - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Бурятии запустят производство грузовых автомобилей на электрическом ходу
Производство грузовых автомобилей на электрическом ходу запустят в Бурятии, первые машины запланировано собрать в сентябре этого года, сообщил глава республики... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T06:53+0300
2026-09-02T06:53+0300
2026-09-02T06:53+0300
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УЛАН-УДЭ, 2 сен - ПРАЙМ. Производство грузовых автомобилей на электрическом ходу запустят в Бурятии, первые машины запланировано собрать в сентябре этого года, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Бурятия открывает производство грузовых автомобилей на электрическом ходу! Аналогов такого производства в России пока нет. Первые две машины планируем собрать уже в сентябре", - написал Цыденов в канале в "Максе".
Он отметил, что на ВЭФ подписано трехстороннее соглашение с "Байкалавтотрак" и Хайнаньской международной компанией "Хуаньцю Тунлянь".
"В планах поэтапная локализация и кооперация с нашими российскими предприятиями, в том числе по электродвигателям и аккумуляторам. Это эксклюзивный и очень важный для Бурятии проект", - подчеркнул глава республики.
Также, по его словам, на полях ВЭФ Бурятия подписала ряд других соглашений, среди них о сохранении снежного барса - редкого хищника, популяцию которого важно сохранить в Бурятии. Также состоялась встреча с представителями "Сколково" по развитию инноваций на стыке биомедицины, восточной медицины и искусственного интеллекта.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, бурятия, владивосток, алексей цыденов, сколково, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Бурятия, Владивосток, Алексей Цыденов, Сколково, ВЭФ
В Бурятии запустят производство грузовых автомобилей на электрическом ходу
В Бурятии запустят производство грузовых автомобилей на электрическом ходу
УЛАН-УДЭ, 2 сен - ПРАЙМ. Производство грузовых автомобилей на электрическом ходу запустят в Бурятии, первые машины запланировано собрать в сентябре этого года, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Бурятия открывает производство грузовых автомобилей на электрическом ходу! Аналогов такого производства в России пока нет. Первые две машины планируем собрать уже в сентябре", - написал Цыденов в канале в "Максе".
Он отметил, что на ВЭФ подписано трехстороннее соглашение с "Байкалавтотрак" и Хайнаньской международной компанией "Хуаньцю Тунлянь".
"В планах поэтапная локализация и кооперация с нашими российскими предприятиями, в том числе по электродвигателям и аккумуляторам. Это эксклюзивный и очень важный для Бурятии проект", - подчеркнул глава республики.
Также, по его словам, на полях ВЭФ Бурятия подписала ряд других соглашений, среди них о сохранении снежного барса - редкого хищника, популяцию которого важно сохранить в Бурятии. Также состоялась встреча с представителями "Сколково" по развитию инноваций на стыке биомедицины, восточной медицины и искусственного интеллекта.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.