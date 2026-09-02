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В Бурятии построят калийный комбинат
В Бурятии построят калийный комбинат - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Бурятии построят калийный комбинат
Соглашение о строительстве калийного комбината в Северо-Байкальском районе Бурятии подписали на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), сообщил глава | 02.09.2026, ПРАЙМ
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УЛАН-УДЭ, 2 сен - ПРАЙМ. Соглашение о строительстве калийного комбината в Северо-Байкальском районе Бурятии подписали на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Подписали соглашение с ООО "Байкал Недра Гео" по строительству Новоуоянского калийного комбината в Северо-Байкальском районе. На базе месторождения "Калюмное" создаем предприятие полного цикла — от добычи сырья до производства калийных удобрений и глинозема", - написал Цыденов в своем канале в "Максе". По его словам, после выхода на полную мощность предприятие будет производить до 1 миллиона тонн продукции калийной группы и 700 тысяч тонн по группе металлов в год, будет создано порядка тысячи рабочих мест. Выход на проектную мощность запланирован на 2030–2031 годы. "Это для всей страны шаг к независимости от внешних поставок важного сырья и развитию собственного производства", - подчеркнул Цыденов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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промышленность, бурятия, владивосток, алексей цыденов, вэф
Промышленность, Бурятия, Владивосток, Алексей Цыденов, ВЭФ
В Бурятии построят калийный комбинат
В Бурятии построят калийный комбинат в Северо-Байкальском районе
УЛАН-УДЭ, 2 сен - ПРАЙМ. Соглашение о строительстве калийного комбината в Северо-Байкальском районе Бурятии подписали на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Подписали соглашение с ООО "Байкал Недра Гео" по строительству Новоуоянского калийного комбината в Северо-Байкальском районе. На базе месторождения "Калюмное" создаем предприятие полного цикла — от добычи сырья до производства калийных удобрений и глинозема", - написал Цыденов в своем канале в "Максе".
По его словам, после выхода на полную мощность предприятие будет производить до 1 миллиона тонн продукции калийной группы и 700 тысяч тонн по группе металлов в год, будет создано порядка тысячи рабочих мест. Выход на проектную мощность запланирован на 2030–2031 годы.
"Это для всей страны шаг к независимости от внешних поставок важного сырья и развитию собственного производства", - подчеркнул Цыденов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.