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Законопроект о единой ТОР для Дальнего Востока и Арктики внесут в Госдуму

Законопроект о единой ТОР для Дальнего Востока и Арктики внесут в Госдуму - 02.09.2026, ПРАЙМ

Законопроект о единой ТОР для Дальнего Востока и Арктики внесут в Госдуму

Законопроект о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для Дальнего Востока и Арктики будет готов ко внесению к моменту формирования нового состава... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T19:00+0300

2026-09-02T19:00+0300

2026-09-02T19:12+0300

россия

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владимир путин

алексей чекунков

минвостокразвития

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ.Законопроект о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для Дальнего Востока и Арктики будет готов ко внесению к моменту формирования нового состава Государственной думы, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Путин в среду провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Чекунков выступил с докладом."К моменту формирования новой Государственной думы законопроект будет готов к внесению, чтобы, как вы поручали, с 1 января 2027 года единая ТОР на Дальнем Востоке и в Арктике начала свое действие", - доложил глава Минвостокразвития.Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Разработка нового режима ведется по поручению Путина, работа над концепцией шла почти год, и заработает он с 1 января 2027 года.

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россия, дальний восток, арктика, владимир путин, алексей чекунков, минвостокразвития