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Законопроект о единой ТОР для Дальнего Востока и Арктики внесут в Госдуму - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Законопроект о единой ТОР для Дальнего Востока и Арктики внесут в Госдуму
Законопроект о единой ТОР для Дальнего Востока и Арктики внесут в Госдуму - 02.09.2026, ПРАЙМ
Законопроект о единой ТОР для Дальнего Востока и Арктики внесут в Госдуму
Законопроект о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для Дальнего Востока и Арктики будет готов ко внесению к моменту формирования нового состава... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:00+0300
2026-09-02T19:12+0300
россия
дальний восток
арктика
владимир путин
алексей чекунков
минвостокразвития
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ.Законопроект о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для Дальнего Востока и Арктики будет готов ко внесению к моменту формирования нового состава Государственной думы, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Путин в среду провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Чекунков выступил с докладом."К моменту формирования новой Государственной думы законопроект будет готов к внесению, чтобы, как вы поручали, с 1 января 2027 года единая ТОР на Дальнем Востоке и в Арктике начала свое действие", - доложил глава Минвостокразвития.Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Разработка нового режима ведется по поручению Путина, работа над концепцией шла почти год, и заработает он с 1 января 2027 года.
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россия, дальний восток, арктика, владимир путин, алексей чекунков, минвостокразвития
РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владимир Путин, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
19:00 02.09.2026 (обновлено: 19:12 02.09.2026)
 
Законопроект о единой ТОР для Дальнего Востока и Арктики внесут в Госдуму

Чекунков: законопроект о ЕТОР для Дальнего Востока и Арктики будет готов к 2027 году

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ.Законопроект о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для Дальнего Востока и Арктики будет готов ко внесению к моменту формирования нового состава Государственной думы, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Путин в среду провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Чекунков выступил с докладом.
"К моменту формирования новой Государственной думы законопроект будет готов к внесению, чтобы, как вы поручали, с 1 января 2027 года единая ТОР на Дальнем Востоке и в Арктике начала свое действие", - доложил глава Минвостокразвития.
Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Разработка нового режима ведется по поручению Путина, работа над концепцией шла почти год, и заработает он с 1 января 2027 года.
 
РОССИЯДальний ВостокАРКТИКАВладимир ПутинАлексей ЧекунковМинвостокразвития
 
 
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