https://1prime.ru/20260902/chekunkov-872947994.html
Законопроект о единой ТОР для Дальнего Востока и Арктики внесут в Госдуму
Законопроект о единой ТОР для Дальнего Востока и Арктики внесут в Госдуму - 02.09.2026, ПРАЙМ
Законопроект о единой ТОР для Дальнего Востока и Арктики внесут в Госдуму
Законопроект о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для Дальнего Востока и Арктики будет готов ко внесению к моменту формирования нового состава... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:00+0300
2026-09-02T19:00+0300
2026-09-02T19:12+0300
россия
дальний восток
арктика
владимир путин
алексей чекунков
минвостокразвития
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872947994.jpg?1788365526
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ.Законопроект о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для Дальнего Востока и Арктики будет готов ко внесению к моменту формирования нового состава Государственной думы, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Путин в среду провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Чекунков выступил с докладом."К моменту формирования новой Государственной думы законопроект будет готов к внесению, чтобы, как вы поручали, с 1 января 2027 года единая ТОР на Дальнем Востоке и в Арктике начала свое действие", - доложил глава Минвостокразвития.Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Разработка нового режима ведется по поручению Путина, работа над концепцией шла почти год, и заработает он с 1 января 2027 года.
дальний восток
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, арктика, владимир путин, алексей чекунков, минвостокразвития
РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владимир Путин, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
Законопроект о единой ТОР для Дальнего Востока и Арктики внесут в Госдуму
Чекунков: законопроект о ЕТОР для Дальнего Востока и Арктики будет готов к 2027 году
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ.Законопроект о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для Дальнего Востока и Арктики будет готов ко внесению к моменту формирования нового состава Государственной думы, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Путин в среду провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Чекунков выступил с докладом.
"К моменту формирования новой Государственной думы законопроект будет готов к внесению, чтобы, как вы поручали, с 1 января 2027 года единая ТОР на Дальнем Востоке и в Арктике начала свое действие", - доложил глава Минвостокразвития.
Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Разработка нового режима ведется по поручению Путина, работа над концепцией шла почти год, и заработает он с 1 января 2027 года.