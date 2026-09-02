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Чекушов назвал торговую отрасль одной из самых высокотехнологичных в мире

Чекушов назвал торговую отрасль одной из самых высокотехнологичных в мире - 02.09.2026, ПРАЙМ

Чекушов назвал торговую отрасль одной из самых высокотехнологичных в мире

Российская торговая отрасль является одной из самых высокотехнологичных в мире, такое мнение высказал статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T07:11+0300

2026-09-02T07:11+0300

2026-09-02T07:11+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Российская торговая отрасль является одной из самых высокотехнологичных в мире, такое мнение высказал статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ВЭФ-2026. Он отметил, что последние пять лет были ключевыми в трансформации российской торговли от непосредственных взаимоотношений по доставке товара от производителя к потребителю к полноценной, высокотехнологичной, абсолютно самостоятельной отрасли экономики. "И мне всегда не стыдно говорить, что по моему мнению и по мнению в принципе тех, кто участвует в торговых правоотношениях со стороны продавцов так и потребителей, у нас абсолютно точно одна из самых лучших высокотехнологичных отраслей вообще в мировой практике", - сказал Чекушов. Он добавил, что в торговой отрасли нужно развивать сервисы удобные и комфортные для потребителей, а также экономически эффективные. Однако полностью заменять живое общение компьютеризированными технологичными процессами нельзя. "Равным образом должны развиваться все форматы торговли и доступ к любым технологиям. От простейших - это даже сложно назвать технологиями - возможности потребителя зайти в магазин, оценить глазами полку, потрогать руками товар и принять решение вот эмоционально сейчас, в моменте осмотра данного товара. Но также и надо дать возможность человеку, если он хочет, чтобы этот выбор сделал профессионал, либо искусственный интеллект за него", - заключил Чекушов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, промышленность, владивосток, минпромторг, вэф