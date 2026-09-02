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Чекушов назвал торговую отрасль одной из самых высокотехнологичных в мире
Чекушов назвал торговую отрасль одной из самых высокотехнологичных в мире - 02.09.2026, ПРАЙМ
Чекушов назвал торговую отрасль одной из самых высокотехнологичных в мире
Российская торговая отрасль является одной из самых высокотехнологичных в мире, такое мнение высказал статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T07:11+0300
2026-09-02T07:11+0300
2026-09-02T07:11+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Российская торговая отрасль является одной из самых высокотехнологичных в мире, такое мнение высказал статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ВЭФ-2026.
Он отметил, что последние пять лет были ключевыми в трансформации российской торговли от непосредственных взаимоотношений по доставке товара от производителя к потребителю к полноценной, высокотехнологичной, абсолютно самостоятельной отрасли экономики.
"И мне всегда не стыдно говорить, что по моему мнению и по мнению в принципе тех, кто участвует в торговых правоотношениях со стороны продавцов так и потребителей, у нас абсолютно точно одна из самых лучших высокотехнологичных отраслей вообще в мировой практике", - сказал Чекушов.
Он добавил, что в торговой отрасли нужно развивать сервисы удобные и комфортные для потребителей, а также экономически эффективные. Однако полностью заменять живое общение компьютеризированными технологичными процессами нельзя.
"Равным образом должны развиваться все форматы торговли и доступ к любым технологиям. От простейших - это даже сложно назвать технологиями - возможности потребителя зайти в магазин, оценить глазами полку, потрогать руками товар и принять решение вот эмоционально сейчас, в моменте осмотра данного товара. Но также и надо дать возможность человеку, если он хочет, чтобы этот выбор сделал профессионал, либо искусственный интеллект за него", - заключил Чекушов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, промышленность, владивосток, минпромторг, вэф
Бизнес, Промышленность, Владивосток, Минпромторг, ВЭФ
Чекушов назвал торговую отрасль одной из самых высокотехнологичных в мире
Чекушов: российская торговая отрасль является одной из самых высокотехнологичных в мире
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Российская торговая отрасль является одной из самых высокотехнологичных в мире, такое мнение высказал статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ВЭФ-2026.
Он отметил, что последние пять лет были ключевыми в трансформации российской торговли от непосредственных взаимоотношений по доставке товара от производителя к потребителю к полноценной, высокотехнологичной, абсолютно самостоятельной отрасли экономики.
"И мне всегда не стыдно говорить, что по моему мнению и по мнению в принципе тех, кто участвует в торговых правоотношениях со стороны продавцов так и потребителей, у нас абсолютно точно одна из самых лучших высокотехнологичных отраслей вообще в мировой практике", - сказал Чекушов.
Он добавил, что в торговой отрасли нужно развивать сервисы удобные и комфортные для потребителей, а также экономически эффективные. Однако полностью заменять живое общение компьютеризированными технологичными процессами нельзя.
"Равным образом должны развиваться все форматы торговли и доступ к любым технологиям. От простейших - это даже сложно назвать технологиями - возможности потребителя зайти в магазин, оценить глазами полку, потрогать руками товар и принять решение вот эмоционально сейчас, в моменте осмотра данного товара. Но также и надо дать возможность человеку, если он хочет, чтобы этот выбор сделал профессионал, либо искусственный интеллект за него", - заключил Чекушов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.