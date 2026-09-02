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Чернышенко оценил цифровые проекты Росреестра - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Чернышенко оценил цифровые проекты Росреестра
Чернышенко оценил цифровые проекты Росреестра - 02.09.2026, ПРАЙМ
Чернышенко оценил цифровые проекты Росреестра
Цифровые проекты Росреестра открывают новые возможности для развития образования и туризма, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T14:04+0300
2026-09-02T14:37+0300
технологии
бизнес
россия
дмитрий чернышенко
росреестр
снг
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Цифровые проекты Росреестра открывают новые возможности для развития образования и туризма, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства посетил Росреестр и ознакомился с проектами ведомства - Единой цифровой платформой "Национальная система пространственных данных" (НСПД) и Геопорталом СНГ. "Важно, что для обработки и хранения больших объемов информации Служба использует передовые технологии. Цифровые проекты Росреестра открывают новые возможности для сфер образования и туризма. Например, помогают подбирать участки для создания новых инфраструктурных объектов в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате. Уточняется, что сервис "Земля для туризма", который функционирует на базе НСПД, помогает гражданам и бизнесу в поиске земельных участков или территорий, пригодных для реализации туристических проектов. Это способствует появлению новых интересных локаций, развитию инфраструктуры для туристов и росту экономики регионов в целом. По состоянию на август 2026 года в сервисе "Земля для туризма" опубликованы сведения о 1,4 тысячи земельных участках и территориях в 73 субъектах РФ. Все желающие, в том числе потенциальные инвесторы, могут выбрать интересующий участок и через информационное взаимодействие НСПД с порталом Госуслуг подать обращение в уполномоченный орган на приобретение его в аренду или в собственность.
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технологии, бизнес, россия, дмитрий чернышенко, росреестр, снг
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко, Росреестр, СНГ
14:04 02.09.2026 (обновлено: 14:37 02.09.2026)
 
Чернышенко оценил цифровые проекты Росреестра

Чернышенко: цифровые проекты Росреестра открывают новые возможности для развития туризма

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Цифровые проекты Росреестра открывают новые возможности для развития образования и туризма, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства посетил Росреестр и ознакомился с проектами ведомства - Единой цифровой платформой "Национальная система пространственных данных" (НСПД) и Геопорталом СНГ.
"Важно, что для обработки и хранения больших объемов информации Служба использует передовые технологии. Цифровые проекты Росреестра открывают новые возможности для сфер образования и туризма. Например, помогают подбирать участки для создания новых инфраструктурных объектов в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Уточняется, что сервис "Земля для туризма", который функционирует на базе НСПД, помогает гражданам и бизнесу в поиске земельных участков или территорий, пригодных для реализации туристических проектов. Это способствует появлению новых интересных локаций, развитию инфраструктуры для туристов и росту экономики регионов в целом.
По состоянию на август 2026 года в сервисе "Земля для туризма" опубликованы сведения о 1,4 тысячи земельных участках и территориях в 73 субъектах РФ. Все желающие, в том числе потенциальные инвесторы, могут выбрать интересующий участок и через информационное взаимодействие НСПД с порталом Госуслуг подать обращение в уполномоченный орган на приобретение его в аренду или в собственность.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯДмитрий ЧернышенкоРосреестрСНГ
 
 
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