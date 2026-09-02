https://1prime.ru/20260902/chernyshenko-872931307.html

Чернышенко оценил цифровые проекты Росреестра

Чернышенко оценил цифровые проекты Росреестра - 02.09.2026, ПРАЙМ

Чернышенко оценил цифровые проекты Росреестра

Цифровые проекты Росреестра открывают новые возможности для развития образования и туризма, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:04+0300

2026-09-02T14:04+0300

2026-09-02T14:37+0300

технологии

бизнес

россия

дмитрий чернышенко

росреестр

снг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872931307.jpg?1788349075

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Цифровые проекты Росреестра открывают новые возможности для развития образования и туризма, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства посетил Росреестр и ознакомился с проектами ведомства - Единой цифровой платформой "Национальная система пространственных данных" (НСПД) и Геопорталом СНГ. "Важно, что для обработки и хранения больших объемов информации Служба использует передовые технологии. Цифровые проекты Росреестра открывают новые возможности для сфер образования и туризма. Например, помогают подбирать участки для создания новых инфраструктурных объектов в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате. Уточняется, что сервис "Земля для туризма", который функционирует на базе НСПД, помогает гражданам и бизнесу в поиске земельных участков или территорий, пригодных для реализации туристических проектов. Это способствует появлению новых интересных локаций, развитию инфраструктуры для туристов и росту экономики регионов в целом. По состоянию на август 2026 года в сервисе "Земля для туризма" опубликованы сведения о 1,4 тысячи земельных участках и территориях в 73 субъектах РФ. Все желающие, в том числе потенциальные инвесторы, могут выбрать интересующий участок и через информационное взаимодействие НСПД с порталом Госуслуг подать обращение в уполномоченный орган на приобретение его в аренду или в собственность.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, дмитрий чернышенко, росреестр, снг