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Аналитики ждут роста числа рабочих мест в частном секторе США
Аналитики ждут роста числа рабочих мест в частном секторе США - 02.09.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут роста числа рабочих мест в частном секторе США
Число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 48 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:15+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 48 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует соответствующий релиз в среду, 2 сентября, в 15.15 мск. В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 28 августа. За неделю, завершившуюся 21 августа, коммерческие запасы нефти в стране сократились на 0,1 миллиона баррелей - до 428,9 миллиона баррелей. В 21.00 мск выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.
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мировая экономика, сша
Аналитики ждут роста числа рабочих мест в частном секторе США
Trading Economics: число рабочих мест в частных фирмах США в августе выросло на 48 тысяч
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 48 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует соответствующий релиз в среду, 2 сентября, в 15.15 мск.
В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 28 августа. За неделю, завершившуюся 21 августа, коммерческие запасы нефти в стране сократились на 0,1 миллиона баррелей - до 428,9 миллиона баррелей.
В 21.00 мск выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) - ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.