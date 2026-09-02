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Число российских брендов косметики выросло в три раза с 2022 года

Число российских брендов косметики выросло в три раза с 2022 года - 02.09.2026, ПРАЙМ

Число российских брендов косметики выросло в три раза с 2022 года

Число российских брендов косметики выросло почти в три раза с 2022 года - с 1,1 тысячи до 3 тысяч, а их продажи за последние два года увеличились почти вдвое,... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T08:58+0300

2026-09-02T08:58+0300

2026-09-02T09:02+0300

бизнес

россия

золотое яблоко

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Число российских брендов косметики выросло почти в три раза с 2022 года - с 1,1 тысячи до 3 тысяч, а их продажи за последние два года увеличились почти вдвое, выяснили для РИА Новости аналитики "Золотого яблока". "С 2022 по 2026 год число отечественных марок выросло почти в три раза - с 1100 до 3000. Вместе с этим за последние два года почти вдвое выросли и продажи", - говорится в сообщении. Больше всего отечественных марок представлено в уходовой косметике, затем идут средства для волос и декоративная косметика. Российские марки занимают более половины на полках товаров для здоровья - в оптике, БАДах и витаминах. В средствах для волос на российские бренды приходится 44% марок, в уходовой косметике – 40%, в декоративной - 38%. Сильнее всего растут продажи у уходовой и декоративной косметики российских брендов - за январь-август 2026 года они увеличились почти вдвое. Продажи средств для волос выросли в 2,5 раза, парфюмерии - в 2,3 раза. Только за последний год парфюмерных наборов россияне купили в восемь раз больше, а унисекс-ароматов - почти в четыре раза. В "Лэтуаль" также зафиксировали рост продаж отечественной косметики - за первое полугодие российские бренды купили на 10% больше, чем годом ранее. На сегодняшний день в сети представлено более 300 российских брендов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, золотое яблоко