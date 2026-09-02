https://1prime.ru/20260902/chislo-872936392.html
Число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 38 тысяч
Число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 38 тысяч - 02.09.2026, ПРАЙМ
Число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 38 тысяч
Число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 38 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T15:33+0300
2026-09-02T15:33+0300
2026-09-02T15:33+0300
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872936392.jpg?1788352426
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 38 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя на 47 тысяч.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
Число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 38 тысяч
ADP: число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 38 тысяч
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 38 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя на 47 тысяч.