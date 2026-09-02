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В ЦРПТ рассказали о продажах маркированных товаров на маркетплейсах

В ЦРПТ рассказали о продажах маркированных товаров на маркетплейсах - 02.09.2026, ПРАЙМ

В ЦРПТ рассказали о продажах маркированных товаров на маркетплейсах

Количество отклонений при продаже маркированных товаров на Ozon и Wildberries за первое полугодие 2026 года сократилось вдвое по сравнению с аналогичным... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T15:33+0300

2026-09-02T15:33+0300

2026-09-02T15:46+0300

бизнес

россия

владивосток

wildberries

црпт

ozon

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Количество отклонений при продаже маркированных товаров на Ozon и Wildberries за первое полугодие 2026 года сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов. "По Озону и Wildberries уже видим первые результаты по обелению: число отклонений при продаже маркируемых товаров в среднем по двум площадкам уже сократилось вдвое к прошлому году", - сказал он в рамках Восточного экономического форума. Представитель ЦРПТ напомнил, что соглашения с девятью крупнейшими онлайн-площадками были подписаны в 2023-2024 годах. В 2025 году число продаж с нарушениями на маркетплейсах уже снизилось почти на треть к предыдущему году. В январе текущего года компания подписала дорожную карту с Озон и Wildberries, в рамках которой ЦРПТ проверяет, зарегистрированы ли продавец и товар в системе, а площадки со своей стороны контролируют код товара на регистрацию в "Честном знаке" еще до того, как карточка товара появляется на витрине. Отклонения выявляются независимо от модели продаж, обеспечивая защиту потребителя от нелегальных или небезопасных товаров. "Мы перешли от модели "наказания по факту" к модели "раннего предупреждения". Она строится на технической невозможности нарушения. Если товар подлежит обязательной маркировке, он физически не должен появиться на витрине без кода и без регистрации продавца в системе", - пояснил Юсупов. Сейчас в компании работают над автоматизацией этих проверок по индикаторам риска. "Но работать есть над чем: одной формальной проверки кода недостаточно", - добавил представитель Центра. С 1 октября 2026 года проверки продавцов и маркируемых товаров на маркетплейсах станут обязательными для всех - вступит в силу закон о платформенной экономике. Мы технически уже готовы, ждем, когда площадки завершат интеграцию. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, владивосток, wildberries, црпт, ozon