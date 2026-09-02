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Число залов для маломобильных пассажиров на ж/д вокзалах выросло до 70
Число залов для маломобильных пассажиров на ж/д вокзалах выросло до 70 - 02.09.2026, ПРАЙМ
Число залов для маломобильных пассажиров на ж/д вокзалах выросло до 70
Количество залов для маломобильных пассажиров на железнодорожных вокзалах России выросло до 70, сообщили РЖД. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T18:10+0300
2026-09-02T18:10+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Количество залов для маломобильных пассажиров на железнодорожных вокзалах России выросло до 70, сообщили РЖД.
Глава РЖД Олег Белозеров в августе, выступая на Всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции "Вместе победим", говорил, что на 67 вокзалах открыты специально оборудованные залы Центра содействия мобильности (ЦСМ).
"Число залов для маломобильных пассажиров на ж/д вокзалах России выросло до 70. На вокзалах Пенза-1, Ульяновск-Центральный и Финляндский в Санкт-Петербурге открылись новые залы Центров содействия мобильности РЖД", - говорится в сообщении компании.
РЖД пишут, что в залах есть удобная мебель, специальные места для пассажиров на креслах-колясках и станции для подзарядки электрических колясок. Для детей предусмотрены игровые зоны. Есть табло и сенсорные видеотерминалы с информацией о поездах и услугах вокзала.
"Для пассажиров с нарушением слуха установлено индукционное оборудование. Связаться с оператором можно в том числе на русском жестовом языке", - уточняется в сообщении.
Работники ЦСМ помогают пассажирам на всех этапах пути: на вокзале, при посадке и по прибытии.
РЖД уже 20 лет сотрудничают с Всероссийским обществом инвалидов в развитии доступной среды на железной дороге.
"Сегодня свыше 10 тыс. вокзалов и остановочных пунктов РЖД предоставляют бесплатную услугу сопровождения и помощи пассажирам с ограниченными возможностями здоровья по заявкам, оформленным в ЦСМ", - отмечает компания.
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Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Олег Белозеров, РЖД
Число залов для маломобильных пассажиров на ж/д вокзалах выросло до 70
Число залов для маломобильных пассажиров на ж/д вокзалах России выросло до 70
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Количество залов для маломобильных пассажиров на железнодорожных вокзалах России выросло до 70, сообщили РЖД.
Глава РЖД Олег Белозеров в августе, выступая на Всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции "Вместе победим", говорил, что на 67 вокзалах открыты специально оборудованные залы Центра содействия мобильности (ЦСМ).
"Число залов для маломобильных пассажиров на ж/д вокзалах России выросло до 70. На вокзалах Пенза-1, Ульяновск-Центральный и Финляндский в Санкт-Петербурге открылись новые залы Центров содействия мобильности РЖД", - говорится в сообщении компании.
РЖД пишут, что в залах есть удобная мебель, специальные места для пассажиров на креслах-колясках и станции для подзарядки электрических колясок. Для детей предусмотрены игровые зоны. Есть табло и сенсорные видеотерминалы с информацией о поездах и услугах вокзала.
"Для пассажиров с нарушением слуха установлено индукционное оборудование. Связаться с оператором можно в том числе на русском жестовом языке", - уточняется в сообщении.
Работники ЦСМ помогают пассажирам на всех этапах пути: на вокзале, при посадке и по прибытии.
РЖД уже 20 лет сотрудничают с Всероссийским обществом инвалидов в развитии доступной среды на железной дороге.
"Сегодня свыше 10 тыс. вокзалов и остановочных пунктов РЖД предоставляют бесплатную услугу сопровождения и помощи пассажирам с ограниченными возможностями здоровья по заявкам, оформленным в ЦСМ", - отмечает компания.