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На Чукотке построят логистические хабы для снижения цен на продукты
На Чукотке построят логистические хабы для снижения цен на продукты - 02.09.2026, ПРАЙМ
На Чукотке построят логистические хабы для снижения цен на продукты
Власти Чукотки в 2027 году начинают строить в четырех населенных пунктах логистические хабы, открытие которых позволит снизить цены на скоропортящиеся продукты, | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:42+0300
2026-09-02T12:42+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Власти Чукотки в 2027 году начинают строить в четырех населенных пунктах логистические хабы, открытие которых позволит снизить цены на скоропортящиеся продукты, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Владислав Кузнецов. В апреле вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Чукотку отметил, что одно яблоко там обходится в 300 рублей. После этого Минвостокразвития России совместно с правительством региона и авиакомпанией "Аврора" организовало регулярные поставки свежих фруктов в Анадырь и поселок Угольные Копи. "Министерство развития Дальнего Востока и Арктики выделяет средства, и мы начинаем у себя строить небольшие логистические склады, которые уже приближены к потребителям. Это такие небольшие хабы, где мы сможем размещать те продукты, которые привозим, для того, чтобы они хранились уже непосредственно рядом с рынками потребления. Это в целом снизит стоимость логистики и позволит максимально стабилизировать ту систему, которая у нас есть", - сказал Кузнецов. Он отметил, что хабы будут построены в четырех населенных пунктах. Средства уже выделены, и регион приступил к разработке проектной документации. "В этом году мы разрабатываем проектную документацию, со следующего года мы строим. За два года построим", - добавил губернатор. Кузнецов уточнил, что организованные после визита Трутнева поставки свежих фруктов стали хорошей мерой поддержки, они позволили стабилизировать цены в межсезонье. Но сейчас, по его словам, с новой навигацией северного завоза яблоки можно купить по 400 рублей за килограмм. Кроме того, в регионе действует система субсидирования определенных товаров. Восточный экономический форум проходит 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, чукотка, анадырь, дальний восток, юрий трутнев, минвостокразвития, вэф
Бизнес, Чукотка, Анадырь, Дальний Восток, Юрий Трутнев, Минвостокразвития, ВЭФ
На Чукотке построят логистические хабы для снижения цен на продукты
Кузнецов: хабы для снижения цен на продукты на Чукотке начнут строить в 2027 году
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Власти Чукотки в 2027 году начинают строить в четырех населенных пунктах логистические хабы, открытие которых позволит снизить цены на скоропортящиеся продукты, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Владислав Кузнецов.
В апреле вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Чукотку отметил, что одно яблоко там обходится в 300 рублей. После этого Минвостокразвития России совместно с правительством региона и авиакомпанией "Аврора" организовало регулярные поставки свежих фруктов в Анадырь и поселок Угольные Копи.
"Министерство развития Дальнего Востока и Арктики выделяет средства, и мы начинаем у себя строить небольшие логистические склады, которые уже приближены к потребителям. Это такие небольшие хабы, где мы сможем размещать те продукты, которые привозим, для того, чтобы они хранились уже непосредственно рядом с рынками потребления. Это в целом снизит стоимость логистики и позволит максимально стабилизировать ту систему, которая у нас есть", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что хабы будут построены в четырех населенных пунктах. Средства уже выделены, и регион приступил к разработке проектной документации.
"В этом году мы разрабатываем проектную документацию, со следующего года мы строим. За два года построим", - добавил губернатор.
Кузнецов уточнил, что организованные после визита Трутнева поставки свежих фруктов стали хорошей мерой поддержки, они позволили стабилизировать цены в межсезонье. Но сейчас, по его словам, с новой навигацией северного завоза яблоки можно купить по 400 рублей за килограмм. Кроме того, в регионе действует система субсидирования определенных товаров.
Восточный экономический форум проходит 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.