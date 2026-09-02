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На Чукотке построят логистические хабы для снижения цен на продукты

На Чукотке построят логистические хабы для снижения цен на продукты - 02.09.2026, ПРАЙМ

На Чукотке построят логистические хабы для снижения цен на продукты

Власти Чукотки в 2027 году начинают строить в четырех населенных пунктах логистические хабы, открытие которых позволит снизить цены на скоропортящиеся продукты, | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T12:42+0300

2026-09-02T12:42+0300

2026-09-02T12:47+0300

бизнес

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анадырь

дальний восток

юрий трутнев

минвостокразвития

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Власти Чукотки в 2027 году начинают строить в четырех населенных пунктах логистические хабы, открытие которых позволит снизить цены на скоропортящиеся продукты, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Владислав Кузнецов. В апреле вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Чукотку отметил, что одно яблоко там обходится в 300 рублей. После этого Минвостокразвития России совместно с правительством региона и авиакомпанией "Аврора" организовало регулярные поставки свежих фруктов в Анадырь и поселок Угольные Копи. "Министерство развития Дальнего Востока и Арктики выделяет средства, и мы начинаем у себя строить небольшие логистические склады, которые уже приближены к потребителям. Это такие небольшие хабы, где мы сможем размещать те продукты, которые привозим, для того, чтобы они хранились уже непосредственно рядом с рынками потребления. Это в целом снизит стоимость логистики и позволит максимально стабилизировать ту систему, которая у нас есть", - сказал Кузнецов. Он отметил, что хабы будут построены в четырех населенных пунктах. Средства уже выделены, и регион приступил к разработке проектной документации. "В этом году мы разрабатываем проектную документацию, со следующего года мы строим. За два года построим", - добавил губернатор. Кузнецов уточнил, что организованные после визита Трутнева поставки свежих фруктов стали хорошей мерой поддержки, они позволили стабилизировать цены в межсезонье. Но сейчас, по его словам, с новой навигацией северного завоза яблоки можно купить по 400 рублей за килограмм. Кроме того, в регионе действует система субсидирования определенных товаров. Восточный экономический форум проходит 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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анадырь

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бизнес, чукотка, анадырь, дальний восток, юрий трутнев, минвостокразвития, вэф