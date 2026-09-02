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Подсчитано, во сколько обходятся россиянам наличные под матрасом

Подсчитано, во сколько обходятся россиянам наличные под матрасом - 02.09.2026, ПРАЙМ

Подсчитано, во сколько обходятся россиянам наличные под матрасом

Хранение денег дома кажется безопасным решением, однако эта стратегия имеет свою цену, которая растет каждый месяц. Как рассказала агентству "Прайм" доцент... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T02:02+0300

2026-09-02T02:02+0300

2026-09-02T02:02+0300

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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Хранение денег дома кажется безопасным решением, однако эта стратегия имеет свою цену, которая растет каждый месяц. Как рассказала агентству "Прайм" доцент Университета управления "ТИСБИ" Ираида Данилина, пока купюры лежат без движения, они не приносят процентов, а разница с доходностью банковского вклада превращается в чистую потерю для их владельца.С начала года объем наличных денег в обращении вырос более чем на 2,1 триллиона рублей. В июле прирост составил 643,4 миллиарда — это на 43% больше, чем в июне, и стало рекордным показателем для 2026 года. Деньги уходили из банков помесячно: от 180,2 миллиарда в феврале до 643,4 миллиарда в июле. Данные денежной базы ЦБ также подтверждают тренд: к 1 августа показатель достиг 21,5 триллиона рублей."Банк России связывает всплеск спроса на наличные с тремя факторами: отключениями мобильного интернета, ростом ставки НДС на эквайринг до 22% и страхом блокировки карт антифрод-системами",- говорит Данилина.Заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов в конце июля оценил отток наличных за весь 2026 год в 3,8 триллиона рублей и не увидел признаков разворота тренда.Сколько это стоит на самом деле. Если применить среднюю ставку по вкладам (12,89%) к деньгам, ушедшим из банков с февраля по июль (2,5 триллиона), суммарная упущенная выгода к середине августа набегает примерно на 100 миллиардов рублей. При сохранении прогноза Сбербанка итоговая недополученная доходность по итогам года может составить несколько сотен миллиардов рублей, посчитала Данилина.Что делать с деньгами вместо того, чтобы прятать их в шкафу? Полностью отказываться от наличных не стоит — при отключении интернета карта не поможет. Однако разумный резерв дома — это расходы на одну-две недели, а не на месяц. Все, что превышает этот запас, логичнее распределить по вкладам в пределах страхового лимита АСВ (1,4 миллиона рублей на человека в банке).Сейчас короткие вклады на 3–6 месяцев доходнее длинных — до 19% годовых против 12,4% на срок от года. Банки закладывают ожидания снижения ключевой ставки и не хотят фиксировать высокую доходность надолго. Поэтому эксперт советуют использовать несколько коротких вкладов или накопительный счет, чтобы деньги не теряли доступности, но и не лежали без дела.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, финансы, банки, сбережения