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Россияне продолжили покупать школьные товары после Дня знаний - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Россияне продолжили покупать школьные товары после Дня знаний
Россияне продолжили покупать школьные товары после Дня знаний - 02.09.2026, ПРАЙМ
Россияне продолжили покупать школьные товары после Дня знаний
Россияне продолжают покупать школьные товары после Дня знаний, около 71% родителей покупают принадлежности в течение первых трех недель сентября, а 29% - еще... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:17+0300
2026-09-02T09:21+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россияне продолжают покупать школьные товары после Дня знаний, около 71% родителей покупают принадлежности в течение первых трех недель сентября, а 29% - еще месяц и дольше, рассказали РИА Новости в "Поиске Яндекса". "Подготовка к новому учебному году не заканчивается 1 сентября. По данным "Поиска Яндекса" 71% родителей покупают школьные товары в течение первых трех недель сентября, а 29% — еще месяц и дольше", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более тысячи россиян. Отмечается, что четыре из десяти родителей дошкольников приступают к покупкам за два месяца до начала учебного года. В компании добавили, что для дошкольников родители чаще покупают "по списку", а для школьников - точечно, выбирая конкретный товар, бренд или магазин. Школьные покупки в "Поиске" охватывают больше категорий. В среднем семья покупает товары из пяти групп: канцтовары, одежду и обувь, сумки и рюкзаки, товары для творчества и спортивный инвентарь. Также родители выбирают мебель для рабочего места, смартфоны, наушники и ноутбуки для школьников. "При этом с возрастом ребенка растет и его влияние на покупки: если одежду для детского сада самостоятельно выбирают дети в 30% семей, то в младших классах - в 48%, а в старших - в 81%", - заключили аналитики.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
09:17 02.09.2026 (обновлено: 09:21 02.09.2026)
 
Россияне продолжили покупать школьные товары после Дня знаний

"Поиск Яндекса": 71% родителей покупают школьные товары после Дня знаний

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россияне продолжают покупать школьные товары после Дня знаний, около 71% родителей покупают принадлежности в течение первых трех недель сентября, а 29% - еще месяц и дольше, рассказали РИА Новости в "Поиске Яндекса".
"Подготовка к новому учебному году не заканчивается 1 сентября. По данным "Поиска Яндекса" 71% родителей покупают школьные товары в течение первых трех недель сентября, а 29% — еще месяц и дольше", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более тысячи россиян.
Отмечается, что четыре из десяти родителей дошкольников приступают к покупкам за два месяца до начала учебного года.
В компании добавили, что для дошкольников родители чаще покупают "по списку", а для школьников - точечно, выбирая конкретный товар, бренд или магазин.
Школьные покупки в "Поиске" охватывают больше категорий. В среднем семья покупает товары из пяти групп: канцтовары, одежду и обувь, сумки и рюкзаки, товары для творчества и спортивный инвентарь.
Также родители выбирают мебель для рабочего места, смартфоны, наушники и ноутбуки для школьников.
"При этом с возрастом ребенка растет и его влияние на покупки: если одежду для детского сада самостоятельно выбирают дети в 30% семей, то в младших классах - в 48%, а в старших - в 81%", - заключили аналитики.
 
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