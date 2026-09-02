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Сечин и Дерипаска участвовали в переговорах Путина с вице-премьером Китая

Сечин и Дерипаска участвовали в переговорах Путина с вице-премьером Китая - 02.09.2026, ПРАЙМ

Сечин и Дерипаска участвовали в переговорах Путина с вице-премьером Китая

Глава "Роснефти" Игорь Сечин, бизнесмен Олег Дерипаска приняли участие в переговорах президента РФ Владимира Путина с вице-премьером госсовета Китая Дин... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:53+0300

2026-09-02T16:53+0300

2026-09-02T16:58+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, бизнесмен Олег Дерипаска приняли участие в переговорах президента РФ Владимира Путина с вице-премьером госсовета Китая Дин Сюэсяном, передает корреспондент РИА Новости. Помимо Сечина и Дерипаски во встрече также приняли участие члены кабмина и представители администрации президента. Так, в состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин. Также с российской стороны участие приняли первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Юрий Трутнев, министр экономического развития Максим Решетников, председатель "Деловой России" Алексей Репик и посол РФ в Пекине Игорь Моргулов. Встреча прошла на полях ВЭФ. Ранее во Владивостоке Путин встретился с премьер-министром Монголии Ням-Осорыном Учралом. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, владивосток, пекин, монголия, игорь сечин, олег дерипаска, сергей лавров, мид, вэф