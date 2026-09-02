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"Самолет" выкупает долю партнера в жилом комплексе во Владивостоке

"Самолет" выкупает долю партнера в жилом комплексе во Владивостоке - 02.09.2026, ПРАЙМ

"Самолет" выкупает долю партнера в жилом комплексе во Владивостоке

Девелопер "Самолет" выкупает долю партнера в проекте жилого комплекса на улице Сабанеева во Владивостоке, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T11:04+0300

2026-09-02T11:04+0300

2026-09-02T11:41+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" выкупает долю партнера в проекте жилого комплекса на улице Сабанеева во Владивостоке, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума управляющий директор федеральных проектов компании Алексей Федоров.Ранее дольщики объекта столкнулись с задержкой сроков строительства. Возникли разногласия с компанией "Лидер строй" - партнером по проекту (49% в ООО "СЗ "Самолет-Сабанеева"), который обратился в суд с целью признания недействительными решений общего собрания участников ООО "СЗ "Самолет-Сабанеева" по передаче долей в нем в залог Газпромбанку."Все это время мы искали точки соприкосновения и способ максимально быстро этот вопрос решить. Параллельно мы пошли в суд. При этом коммуникации с партнером мы не останавливали. Есть дольщики, есть взятые нами обязательства. Мы должны все обязательства исполнить и дольщикам передать ключи от их квартир. В итоге несколько месяцев назад было найдено решение, которое устраивает партнеров. Мы идем по схеме выкупа доли партнера, то есть проект полностью будет консолидирован в руках "Самолета", – сказал Федоров, уточнив, что конфликт возник, когда строительная готовность проекта составляла около 60%.По его словам, Газпромбанк согласовал схему выкупа "Самолетом" доли партнера в проекте. Ожидается, что во второй половине октября возобновится финансирование строительства."В этом случае в четвертом квартале этого года мы перезапустим стройку", – добавил Федоров.Жилой комплекс "Сабанеева 125" состоит из трех домов на 895 квартир общей площадью почти 38 тысяч квадратных метров. Предполагается, что первый корпус будет сдан в конце первого квартала 2027 года, а все три башни - не позднее четвертого квартала 2027-го, уточнил Федоров.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, недвижимость, финансы, владивосток, газпромбанк, вэф