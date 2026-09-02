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В "Самолете" заявили, что не планируют выходить на новые региональные рынки - 02.09.2026, ПРАЙМ
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В "Самолете" заявили, что не планируют выходить на новые региональные рынки
В "Самолете" заявили, что не планируют выходить на новые региональные рынки - 02.09.2026, ПРАЙМ
В "Самолете" заявили, что не планируют выходить на новые региональные рынки
Девелопер "Самолет" не планирует выходить на новые региональные рынки в 2026 году и в начале 2027-го, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T16:07+0300
2026-09-02T16:09+0300
бизнес
финансы
владивосток
москва
санкт-петербург
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" не планирует выходить на новые региональные рынки в 2026 году и в начале 2027-го, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума управляющий директор федеральных проектов компании Алексей Федоров. Девелопер в настоящее время работает в 14 регионах, в том числе строит в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке и Нижнем Новгороде. "Сейчас держим фокус на эффективности существующего портфеля. Цели в 2026 году выйти в новые регионы и даже в начале 2027-го у "Самолета" нет", – заявил Федоров, добавив, что смотреть новые площадки в силу девелоперского цикла все равно необходимо. По его словам, в этом отношении "Самолет" ориентируется на Центральный федеральный округ, хотя заинтересованность в формировании нового жилого фонда есть у регионов Сибири и Дальнего Востока. Однако девелоперы снижают региональную экспансию на фоне высокой стоимости денег и ключевой ставки. "Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
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5
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бизнес, финансы, владивосток, москва, санкт-петербург, вэф
Бизнес, Финансы, Владивосток, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВЭФ
16:07 02.09.2026 (обновлено: 16:09 02.09.2026)
 
В "Самолете" заявили, что не планируют выходить на новые региональные рынки

Федоров: девелопер "Самолет" не планирует выходить на новые региональные рынки в 2026 году

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" не планирует выходить на новые региональные рынки в 2026 году и в начале 2027-го, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума управляющий директор федеральных проектов компании Алексей Федоров.
Девелопер в настоящее время работает в 14 регионах, в том числе строит в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке и Нижнем Новгороде.
"Сейчас держим фокус на эффективности существующего портфеля. Цели в 2026 году выйти в новые регионы и даже в начале 2027-го у "Самолета" нет", – заявил Федоров, добавив, что смотреть новые площадки в силу девелоперского цикла все равно необходимо.
По его словам, в этом отношении "Самолет" ориентируется на Центральный федеральный округ, хотя заинтересованность в формировании нового жилого фонда есть у регионов Сибири и Дальнего Востока. Однако девелоперы снижают региональную экспансию на фоне высокой стоимости денег и ключевой ставки.
"Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесФинансыВладивостокМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГВЭФ
 
 
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