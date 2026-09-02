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В "Самолете" заявили, что не планируют выходить на новые региональные рынки

В "Самолете" заявили, что не планируют выходить на новые региональные рынки - 02.09.2026, ПРАЙМ

В "Самолете" заявили, что не планируют выходить на новые региональные рынки

Девелопер "Самолет" не планирует выходить на новые региональные рынки в 2026 году и в начале 2027-го, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:07+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" не планирует выходить на новые региональные рынки в 2026 году и в начале 2027-го, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума управляющий директор федеральных проектов компании Алексей Федоров. Девелопер в настоящее время работает в 14 регионах, в том числе строит в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке и Нижнем Новгороде. "Сейчас держим фокус на эффективности существующего портфеля. Цели в 2026 году выйти в новые регионы и даже в начале 2027-го у "Самолета" нет", – заявил Федоров, добавив, что смотреть новые площадки в силу девелоперского цикла все равно необходимо. По его словам, в этом отношении "Самолет" ориентируется на Центральный федеральный округ, хотя заинтересованность в формировании нового жилого фонда есть у регионов Сибири и Дальнего Востока. Однако девелоперы снижают региональную экспансию на фоне высокой стоимости денег и ключевой ставки. "Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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