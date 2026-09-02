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В ДФО строят два новых завода микроэлектроники

В ДФО строят два новых завода микроэлектроники - 02.09.2026, ПРАЙМ

В ДФО строят два новых завода микроэлектроники

Два новых завода микроэлектроники строятся в Дальневосточном федеральном округе, рассказал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев президенту... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:32+0300

2026-09-02T17:32+0300

2026-09-02T17:32+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Два новых завода микроэлектроники строятся в Дальневосточном федеральном округе, рассказал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев президенту России Владимиру Путину. "Мы прекрасно понимаем, что развитие высоких технологий является сегодня конкурентным преимуществом страны, а часто и влияет на безопасность. На Дальнем Востоке строится два новых завода по микроэлектронике. Мы занимаемся подготовкой специалистов, строим инновационный научно-технологический центр на острове Русский", - сказал Трутнев Путину на ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, дальний восток, владивосток, юрий трутнев, владимир путин, вэф