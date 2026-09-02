https://1prime.ru/20260902/dfo-872942741.html
В ДФО строят два новых завода микроэлектроники
В ДФО строят два новых завода микроэлектроники - 02.09.2026, ПРАЙМ
В ДФО строят два новых завода микроэлектроники
Два новых завода микроэлектроники строятся в Дальневосточном федеральном округе, рассказал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев президенту... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:32+0300
2026-09-02T17:32+0300
2026-09-02T17:32+0300
бизнес
россия
дальний восток
владивосток
юрий трутнев
владимир путин
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872942741.jpg?1788359565
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Два новых завода микроэлектроники строятся в Дальневосточном федеральном округе, рассказал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев президенту России Владимиру Путину.
"Мы прекрасно понимаем, что развитие высоких технологий является сегодня конкурентным преимуществом страны, а часто и влияет на безопасность. На Дальнем Востоке строится два новых завода по микроэлектронике. Мы занимаемся подготовкой специалистов, строим инновационный научно-технологический центр на острове Русский", - сказал Трутнев Путину на ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
дальний восток
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, дальний восток, владивосток, юрий трутнев, владимир путин, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Юрий Трутнев, Владимир Путин, ВЭФ
В ДФО строят два новых завода микроэлектроники
Трутнев: на Дальнем Востоке строят два новых завода микроэлектроники
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Два новых завода микроэлектроники строятся в Дальневосточном федеральном округе, рассказал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев президенту России Владимиру Путину.
"Мы прекрасно понимаем, что развитие высоких технологий является сегодня конкурентным преимуществом страны, а часто и влияет на безопасность. На Дальнем Востоке строится два новых завода по микроэлектронике. Мы занимаемся подготовкой специалистов, строим инновационный научно-технологический центр на острове Русский", - сказал Трутнев Путину на ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.