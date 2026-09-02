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Доля женщин-предпринимателей на Дальнем Востоке и в Арктике более 45%

Доля женщин-предпринимателей на Дальнем Востоке и в Арктике более 45% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Доля женщин-предпринимателей на Дальнем Востоке и в Арктике более 45%

Доля женщин-предпринимателей на Дальнем Востоке и в Арктике в настоящее время составляет более 45%, в ДФО увеличилось количество россиянок, занятых в таких... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:01+0300

2026-09-02T14:01+0300

2026-09-02T14:46+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Доля женщин-предпринимателей на Дальнем Востоке и в Арктике в настоящее время составляет более 45%, в ДФО увеличилось количество россиянок, занятых в таких отраслях, как здравоохранение, образование, строительство, культура и спорт, туризм, сообщила сенатор, глава Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ) Галина Карелова. В рамках ВЭФ-2026 прошла сессия Совета Евразийского женского форума "Женщины в отраслях экономики: от возможностей к реальным достижениям". Участники обсудили меры поддержки и новые возможности участия женщин в экономике макрорегиона, существующие барьеры и факторы карьерного роста для женщин в промышленности, предпринимательстве и социальной сфере. "Уровень занятости женщин можно считать одним из индикаторов социально-экономического развития Дальнего Востока. За последние годы в регионе он стал заметно выше в таких сферах как здравоохранение, образование, строительство, культура и спорт, туризм и сфера гостеприимства", - сказала политик. По ее словам, доля женщин-предпринимателей на Дальнем Востоке и в Арктике составляет сейчас более 45% от общего числа предпринимателей. Говоря о программе по освоению "дальневосточного гектара", Карелова уточнила, что женщинами освоено более 65 тысяч из 150 тысяч участков. "Важно также, что, по данным Минвостокразвития на декабрь 2025 года, удалось остановить отток населения с Дальнего Востока.. Сейчас фиксируется стабильно положительный приток молодежи", - добавила законодатель. Вместе с тем, отметила Карелова, проблема дефицита кадров на Дальнем Востоке сохраняется. По-прежнему, большую потребность в специалистах испытывают промышленное производство и обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и торговля, строительство, транспорт и связь, а также сферы, в которых женщины всегда доминировали: общественное питание, санаторно-курортная деятельность, гостиничный бизнес. Парламентарий уточнила, что в осеннюю сессию должен быть рассмотрен закон о единой территории опережающего развития, объединяющий Арктику и Дальний Восток в единую преференциальную зону, что будет стимулировать развитие предпринимательства и позволит масштабировать успешные практики. "Должна быть также расширена нормативная база, регулирующая хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов в регионах Дальнего Востока и Арктики. Это рекомендация участников недавно прошедшего Второго форума женщин Севера. Будет усилено привлечение отраслевых женских сообществ к профессиональной ориентации школьниц", - сказала сенатор. Кроме того, предлагается развивать успешный опыт по работе с женщинами-военнослужащими. Важной частью работы Совета ЕЖФ должно стать также содействие в выравнивании диспропорций развития социальной инфраструктуры и сферы услуг в дальневосточных регионах, помощь в подготовке кадров и выработке совместно с главами регионов новых дополнительных стимулов для привлечения в эти сферы женщин, сказала Карелова. В заключение сенатор выразила уверенность, что итогом сессии станут конструктивные предложения ее участников, которые можно будет реализовать на благо развития макрорегиона. "Мы с вами участвуем в создании новой модели развития экономики. Я верю, что все сложности будут преодолены и Дальний Восток станет одним из процветающих регионов", - подчеркнула глава Совета ЕЖФ. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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дальний восток, арктика, владивосток, минвостокразвития, вэф