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Доля продукции предприятий Узбекистана в проекте АЭС будет доведена до 30%

Доля продукции предприятий Узбекистана в проекте АЭС будет доведена до 30% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Доля продукции предприятий Узбекистана в проекте АЭС будет доведена до 30%

Доля продукции предприятий Узбекистана в проекте строительства атомной электростанции (АЭС) с участием госкорпорации "Росатом" будет доведена как минимум до... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:53+0300

2026-09-02T16:53+0300

2026-09-02T16:59+0300

россия

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 2 сен – ПРАЙМ. Доля продукции предприятий Узбекистана в проекте строительства атомной электростанции (АЭС) с участием госкорпорации "Росатом" будет доведена как минимум до 30%, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева. По данным пресс-службы, в среду Мирзиеев ознакомился с презентацией о ходе работ по строительству интегрированной атомной электростанции и возведению современного городка-спутника в Джизакской области. "По предварительным расчетам, доля местной продукции в проекте составляет 21%, или 1,9 миллиарда долларов. Глава государства отметил недостаточность этого показателя. Поставлена задача довести долю отечественной продукции в проекте как минимум до 30%", - говорится в сообщении. Президент Узбекистана также поручил обеспечить выполнение 65% строительно-монтажных работ на объекте национальными предприятиями, а также привлечь 7 тысяч местных рабочих и специалистов. В этих целях предложено создать в Фаришском районе промышленную зону площадью 200 гектаров, специализирующуюся на производстве строительных материалов. На ее территории предусматривается разместить не менее 100 совместных предприятий и локализовать посредством трансфера технологий выпуск продукции по 15 направлениям. "Президент нашей страны одобрил предложение и поручил до конца года внести проект решения о предоставлении участникам промышленной зоны налоговых и таможенных льгот", - добавили в пресс-службе президента Узбекистана. В сентябре 2025 года госкорпорация "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в Джизакской области республики. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году.

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россия, узбекистан, шавкат мирзиеев, росатом