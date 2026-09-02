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Доля компаний в секторе добычи угля в первом полугодии выросла до 67,3%
Доля компаний в секторе добычи угля в первом полугодии выросла до 67,3% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Доля компаний в секторе добычи угля в первом полугодии выросла до 67,3%
Доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в первом полугодии 2026 года выросла до 67,3% против 66% за аналогичный период в... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:16+0300
2026-09-02T19:16+0300
2026-09-02T19:16+0300
промышленность
росстат
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в первом полугодии 2026 года выросла до 67,3% против 66% за аналогичный период в прошлом году, следует из данных Росстата.
Доля прибыльных угольных компаний за январь-июнь текущего года составила 32,7% против 34% годом ранее.
Сальдированный убыток российских угольных компаний сложился на уровне 153,3 миллиарда рублей. Прибыль компаний составила 31,3 миллиарда рублей против 58 миллиардов за первое полугодие годом ранее, убыток составил 184,6 миллиарда рублей против 243,2 миллиарда в январе-июне прошлого года.
Как ранее сообщал Росстат, добыча угля в России в первом полугодии снизилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 212 миллионов тонн.
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промышленность, росстат
Доля компаний в секторе добычи угля в первом полугодии выросла до 67,3%
Росстат: доля убыточных угольных компаний в I полугодии выросла до 67,3%
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в первом полугодии 2026 года выросла до 67,3% против 66% за аналогичный период в прошлом году, следует из данных Росстата.
Доля прибыльных угольных компаний за январь-июнь текущего года составила 32,7% против 34% годом ранее.
Сальдированный убыток российских угольных компаний сложился на уровне 153,3 миллиарда рублей. Прибыль компаний составила 31,3 миллиарда рублей против 58 миллиардов за первое полугодие годом ранее, убыток составил 184,6 миллиарда рублей против 243,2 миллиарда в январе-июне прошлого года.
Как ранее сообщал Росстат, добыча угля в России в первом полугодии снизилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 212 миллионов тонн.