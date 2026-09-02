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Движение ограничат на ряде улиц в центре Москвы 5 и 6 сентября - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Движение ограничат на ряде улиц в центре Москвы 5 и 6 сентября
Движение ограничат на ряде улиц в центре Москвы 5 и 6 сентября - 02.09.2026, ПРАЙМ
Движение ограничат на ряде улиц в центре Москвы 5 и 6 сентября
Движение ограничат на ряде улиц в центре Москвы 5 и 6 сентября из-за проведения Московского детского велофестиваля и парада трамваев, сообщается на сайте мэра и | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:31+0300
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Движение ограничат на ряде улиц в центре Москвы 5 и 6 сентября из-за проведения Московского детского велофестиваля и парада трамваев, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Пятого и шестого сентября на ряде улиц в центре города будет ограничено движение", - говорится в сообщении. Уточняется, что в субботу в связи с проведением Московского детского велофестиваля с 00.01 до 20.00 перекроют движение от Садового кольца до Петровского бульвара, при этом на Петровском бульваре в районе Трубной площади при движении в сторону улицы Петровки нельзя будет проехать по двум крайним правым полосам. "Кроме того, с 10.00 до 22.00 4 сентября и с 20.00 5 сентября до 10.00 6 сентября на участке Цветного бульвара от дома 27/24 в сторону центра до дома 1 временно ограничат движение транспорта по крайней левой полосе", - добавляется в сообщении. Парковка будет запрещена на указанных участках с 00.01 5 августа до окончания мероприятия. "Шестого сентября в столице временно перекроют несколько центральных улиц в связи с проведением парада трамваев. С 10.00 до 17.00 нельзя будет проехать по улице Сергия Радонежского от Андроньевской площади до улицы Рогожский Вал", - говорится в сообщении. Отмечается также, что в воскресенье с 11.30 до 12.30 на короткое время частично перекроют движение на Верхней Сыромятнической улице, в Верхнем Сусальном переулке, 3-ем Сыромятническом переулке, Костомаровском переулке, на Костомаровском мосту и Андроньевской площади.
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бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
08:31 02.09.2026
 
Движение ограничат на ряде улиц в центре Москвы 5 и 6 сентября

Движение ограничат на ряде улиц в центре Москвы 5 и 6 сентября из-за велофестиваля

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Движение ограничат на ряде улиц в центре Москвы 5 и 6 сентября из-за проведения Московского детского велофестиваля и парада трамваев, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Пятого и шестого сентября на ряде улиц в центре города будет ограничено движение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в субботу в связи с проведением Московского детского велофестиваля с 00.01 до 20.00 перекроют движение от Садового кольца до Петровского бульвара, при этом на Петровском бульваре в районе Трубной площади при движении в сторону улицы Петровки нельзя будет проехать по двум крайним правым полосам.
"Кроме того, с 10.00 до 22.00 4 сентября и с 20.00 5 сентября до 10.00 6 сентября на участке Цветного бульвара от дома 27/24 в сторону центра до дома 1 временно ограничат движение транспорта по крайней левой полосе", - добавляется в сообщении.
Парковка будет запрещена на указанных участках с 00.01 5 августа до окончания мероприятия.
"Шестого сентября в столице временно перекроют несколько центральных улиц в связи с проведением парада трамваев. С 10.00 до 17.00 нельзя будет проехать по улице Сергия Радонежского от Андроньевской площади до улицы Рогожский Вал", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в воскресенье с 11.30 до 12.30 на короткое время частично перекроют движение на Верхней Сыромятнической улице, в Верхнем Сусальном переулке, 3-ем Сыромятническом переулке, Костомаровском переулке, на Костомаровском мосту и Андроньевской площади.
 
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