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Движение на Киевском шоссе в Москве затруднено из-за лося

Движение на Киевском шоссе в Москве затруднено из-за лося - 02.09.2026, ПРАЙМ

Движение на Киевском шоссе в Москве затруднено из-за лося

Движение на Киевском шоссе в Москве затруднено на 2,3 километра из-за застрявшего в отбойнике лося, сообщили РИА Новости в столичном департаменте транспорта. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T11:25+0300

2026-09-02T11:25+0300

2026-09-02T11:25+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Движение на Киевском шоссе в Москве затруднено на 2,3 километра из-за застрявшего в отбойнике лося, сообщили РИА Новости в столичном департаменте транспорта. Ранее о том, что раненый лось со сломанной ногой застрял в отбойнике посреди Киевского шоссе в Москве, сообщил Telegram-канал Shot. "Движение осуществляется по трем полосам из пяти, затруднено на 2,3 километра по направлению в область", - говорится в сообщении дептранса.

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