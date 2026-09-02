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Движение на Киевском шоссе в Москве затруднено из-за лося
Движение на Киевском шоссе в Москве затруднено из-за лося - 02.09.2026, ПРАЙМ
Движение на Киевском шоссе в Москве затруднено из-за лося
Движение на Киевском шоссе в Москве затруднено на 2,3 километра из-за застрявшего в отбойнике лося, сообщили РИА Новости в столичном департаменте транспорта. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:25+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Движение на Киевском шоссе в Москве затруднено на 2,3 километра из-за застрявшего в отбойнике лося, сообщили РИА Новости в столичном департаменте транспорта.
Ранее о том, что раненый лось со сломанной ногой застрял в отбойнике посреди Киевского шоссе в Москве, сообщил Telegram-канал Shot.
"Движение осуществляется по трем полосам из пяти, затруднено на 2,3 километра по направлению в область", - говорится в сообщении дептранса.
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бизнес, россия, москва
Движение на Киевском шоссе в Москве затруднено из-за лося
Движение на Киевском шоссе в Москве затруднено из-за застрявшего в отбойнике лося
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Движение на Киевском шоссе в Москве затруднено на 2,3 километра из-за застрявшего в отбойнике лося, сообщили РИА Новости в столичном департаменте транспорта.
Ранее о том, что раненый лось со сломанной ногой застрял в отбойнике посреди Киевского шоссе в Москве, сообщил Telegram-канал Shot.
"Движение осуществляется по трем полосам из пяти, затруднено на 2,3 километра по направлению в область", - говорится в сообщении дептранса.