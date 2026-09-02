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Орлов: мост Джалинда-Мохэ через Амур откроет новый транспортный коридор - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Орлов: мост Джалинда-Мохэ через Амур откроет новый транспортный коридор
Орлов: мост Джалинда-Мохэ через Амур откроет новый транспортный коридор - 02.09.2026, ПРАЙМ
Орлов: мост Джалинда-Мохэ через Амур откроет новый транспортный коридор
Строительство совмещенного автомобильно-железнодорожного моста Джалинда-Мохэ через Амур откроет новый транспортный коридор Мохэ-Найба с выходом на реку Лену и... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T07:51+0300
2026-09-02T07:51+0300
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россия
амур
амурская область
якутия
василий орлов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Строительство совмещенного автомобильно-железнодорожного моста Джалинда-Мохэ через Амур откроет новый транспортный коридор Мохэ-Найба с выходом на реку Лену и Северный морской путь, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на Восточном экономическом форуме. "Еще один важный проект в международной логистике – это международный мост Джалинда-Мохэ, мы сегодня с правительством Якутии совместно его прорабатываем. Он интересен тем, что, по сути, открывает новый транспортный коридор Мохэ-Найба с выходом на Северный морской путь по реке Лене. Это будет совмещенный мост, автомобильный и железнодорожный", – сказал Орлов на сессии "Будущее – предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока". По его словам, технически построить мост несложно, есть понятный грузопоток, но остается вопрос финансирования. "А вот что касается финансово-экономического обоснования и модели финансирования, над этим мы сейчас работаем с правительством России и китайской стороной", – отметил губернатор. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, амур, амурская область, якутия, василий орлов, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Амур, Амурская область, ЯКУТИЯ, Василий Орлов, ВЭФ
07:51 02.09.2026
 
Орлов: мост Джалинда-Мохэ через Амур откроет новый транспортный коридор

Губернатор Орлов: мост Джалинда-Мохэ через Амур откроет новый транспортный коридор

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Строительство совмещенного автомобильно-железнодорожного моста Джалинда-Мохэ через Амур откроет новый транспортный коридор Мохэ-Найба с выходом на реку Лену и Северный морской путь, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на Восточном экономическом форуме.
"Еще один важный проект в международной логистике – это международный мост Джалинда-Мохэ, мы сегодня с правительством Якутии совместно его прорабатываем. Он интересен тем, что, по сути, открывает новый транспортный коридор Мохэ-Найба с выходом на Северный морской путь по реке Лене. Это будет совмещенный мост, автомобильный и железнодорожный", – сказал Орлов на сессии "Будущее – предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока".
По его словам, технически построить мост несложно, есть понятный грузопоток, но остается вопрос финансирования.
"А вот что касается финансово-экономического обоснования и модели финансирования, над этим мы сейчас работаем с правительством России и китайской стороной", – отметил губернатор.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯАмурАмурская областьЯКУТИЯВасилий ОрловВЭФ
 
 
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