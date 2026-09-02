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ЕК допустила снижение целевого уровня заполнения газовых хранилищ - 02.09.2026, ПРАЙМ
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ЕК допустила снижение целевого уровня заполнения газовых хранилищ
ЕК допустила снижение целевого уровня заполнения газовых хранилищ - 02.09.2026, ПРАЙМ
ЕК допустила снижение целевого уровня заполнения газовых хранилищ
Еврокомиссия на фоне сохраняющейся напряженности на энергетическом рынке допускает снижение установленного для стран ЕС целевого уровня заполнения газовых... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:46+0300
2026-09-02T13:46+0300
газ
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия на фоне сохраняющейся напряженности на энергетическом рынке допускает снижение установленного для стран ЕС целевого уровня заполнения газовых хранилищ с 80% до 66%, заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в Брюсселе. "Государства-члены должны достичь 80%, затем они могут принять решение отклониться от этой цели по заполнению хранилищ на величину до 10%. Мы, Еврокомиссия, можем посредством делегированного акта увеличить эту гибкость еще на 5%", - сообщила представитель ЕК. Таким образом, при полном использовании предусмотренных возможностей минимальный уровень может составить 65%. В настоящее время газовые хранилища ЕС заполнены именно на 65%, что ниже средних показателей последних пяти лет. В ЕК при этом утверждают, что непосредственной угрозы газоснабжению предстоящей зимой пока нет. В Еврокомиссии напомнили, что вопрос возможных отклонений от установленного уровня обсуждается в рамках координационной группы ЕС по газу, очередное заседание которой состоится в четверг. По его итогам Брюссель рассчитывает представить обновленную оценку ситуации. Ранее Еврокомиссия сообщала, что потребление газа в ЕС после энергетического кризиса сократилось примерно на 17% по сравнению с докризисным уровнем. В то же время цены на газ в Европе остаются повышенными на фоне ситуации на мировом энергетическом рынке.
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газ, брюссель, европа, ес, ек
Газ, Брюссель, ЕВРОПА, ЕС, ЕК
13:46 02.09.2026
 
ЕК допустила снижение целевого уровня заполнения газовых хранилищ

ЕК допустила снижение целевого уровня заполнения газовых хранилищ ЕС до 66%

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БРЮССЕЛЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия на фоне сохраняющейся напряженности на энергетическом рынке допускает снижение установленного для стран ЕС целевого уровня заполнения газовых хранилищ с 80% до 66%, заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге в Брюсселе.
"Государства-члены должны достичь 80%, затем они могут принять решение отклониться от этой цели по заполнению хранилищ на величину до 10%. Мы, Еврокомиссия, можем посредством делегированного акта увеличить эту гибкость еще на 5%", - сообщила представитель ЕК.
Таким образом, при полном использовании предусмотренных возможностей минимальный уровень может составить 65%. В настоящее время газовые хранилища ЕС заполнены именно на 65%, что ниже средних показателей последних пяти лет. В ЕК при этом утверждают, что непосредственной угрозы газоснабжению предстоящей зимой пока нет.
В Еврокомиссии напомнили, что вопрос возможных отклонений от установленного уровня обсуждается в рамках координационной группы ЕС по газу, очередное заседание которой состоится в четверг. По его итогам Брюссель рассчитывает представить обновленную оценку ситуации.
Ранее Еврокомиссия сообщала, что потребление газа в ЕС после энергетического кризиса сократилось примерно на 17% по сравнению с докризисным уровнем. В то же время цены на газ в Европе остаются повышенными на фоне ситуации на мировом энергетическом рынке.
 
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