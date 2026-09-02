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Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян

Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян - 02.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян

Мошенники стали притворяться заботливыми соседями и присылать россиянам вредоносные файлы под видом видеозаписей с якобы подозрительными лицами около их... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T01:17+0300

2026-09-02T01:17+0300

2026-09-02T01:17+0300

общество

технологии

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Мошенники стали притворяться заботливыми соседями и присылать россиянам вредоносные файлы под видом видеозаписей с якобы подозрительными лицами около их квартир, рассказал РИА Новости эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава. "Мошенники все чаще строят свои схемы так, чтобы они выглядели как часть обычной жизни. Один из самых распространенных приемов - это притвориться заботливым соседом. Теперь мошенники сначала оформляют сообщение в виде предупреждения о подозрительном лице, замеченном в подъезде либо вблизи входной двери квартиры", - рассказал эксперт. К тексту сообщения аферисты прикладывают вложение - якобы видеозапись с камеры наблюдения либо фрагмент съемки на мобильный телефон. "Подача остается максимально будничной, без давления и угроз, что выглядит как проявление соседской бдительности. Но вложение в таком сообщении - это и есть точка входа для преступников", - пояснил Кучава. При попытке открыть файл на устройство может установиться вредоносное ПО, которое запросит доступ к камере и микрофону. "Цель злоумышленников - получить биометрические сведения, а именно фото лица, образцы голоса. Сегодня такие данные фактически работают как цифровой ключ. С их помощью можно подтверждать операции, заходить в личные кабинеты и оформлять кредиты", - рассказал Кучава. Эксперт советует не открывать вложения и не переходить по ссылкам из сообщений от малознакомых контактов, даже если текст звучит как обычная забота. "Никогда не давайте доступ к камере, микрофону или геолокации по ссылке из мессенджера", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , технологии