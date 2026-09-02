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Эксперт: определение предпринимательства в Гражданском кодексе неправильно - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт: определение предпринимательства в Гражданском кодексе неправильно
Эксперт: определение предпринимательства в Гражданском кодексе неправильно - 02.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт: определение предпринимательства в Гражданском кодексе неправильно
Определение предпринимательства в Гражданском кодексе РФ как деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли, является неверным и требует... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T05:28+0300
2026-09-02T05:28+0300
россия
владивосток
совет федерации
ранхигс
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Определение предпринимательства в Гражданском кодексе РФ как деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли, является неверным и требует пересмотра, считает заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям в сфере управления и права, проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов. "В нашем с вами Гражданском кодексе, который надо пересматривать, я уже говорил с рядом юристов, и мы это обсуждали уже на думских конференциях Государственной Думы и Совета Федерации, там написано, что предпринимательство – это деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли. Коллеги, это неправильно, это даже по англосаксонской науке неправильно. Предпринимательство – это деятельность, направленная на удовлетворение интересов клиентов, государства, общества, компаний, индивидуалов, прибыль идет вслед за вашим попаданием в интересы клиента", – сказал Мясоедов на сессии "Новое прочтение социогуманитарных дисциплин" Восточного экономического форума. По его словам, когда предпринимателя определяют как человека, думающего только о прибыли, его противопоставляют остальному обществу, создавая образ эксплуататора. "Как только мы говорим, что предприниматель думает только о прибыли, мы его с вами противопоставляем прибавочной стоимости, эксплуататору всему оставшемуся обществу, и у нас получается так, что вот есть труженики, а есть предприниматели, вот они, эксплуататоры", – отметил эксперт. Мясоедов подчеркнул, что в России сегодня насчитывается 16 миллионов самозанятых и индивидуальных предпринимателей, что составляет каждого пятого занятого в экономике. "Шестнадцать миллионов человек в России сегодня, это самозанятые, ИП, 16 миллионов человек, каждый пятый занятый в экономике, я в Совете Федерации услышал цифру, сегодня работает, обеспечивая самого себя, нарабатывая что-то для клиентов, на маленьком уровне, они не миллионеры, каждый пятый человек", – сказал он. По его словам, необходимо изменить подход к предпринимательству, чтобы те, кто занимаются бизнесом, занимались благотворительностью и социальной архитектурой, думали о том, как сделать общество лучше. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
россия, владивосток, совет федерации, ранхигс, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Совет Федерации, РАНХиГС, ВЭФ
05:28 02.09.2026
 
Эксперт: определение предпринимательства в Гражданском кодексе неправильно

Юрист Мясоедов: определение предпринимательства в Гражданском кодексе неправильно

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – ПРАЙМ. Определение предпринимательства в Гражданском кодексе РФ как деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли, является неверным и требует пересмотра, считает заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям в сфере управления и права, проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов.
"В нашем с вами Гражданском кодексе, который надо пересматривать, я уже говорил с рядом юристов, и мы это обсуждали уже на думских конференциях Государственной Думы и Совета Федерации, там написано, что предпринимательство – это деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли. Коллеги, это неправильно, это даже по англосаксонской науке неправильно. Предпринимательство – это деятельность, направленная на удовлетворение интересов клиентов, государства, общества, компаний, индивидуалов, прибыль идет вслед за вашим попаданием в интересы клиента", – сказал Мясоедов на сессии "Новое прочтение социогуманитарных дисциплин" Восточного экономического форума.
По его словам, когда предпринимателя определяют как человека, думающего только о прибыли, его противопоставляют остальному обществу, создавая образ эксплуататора.
"Как только мы говорим, что предприниматель думает только о прибыли, мы его с вами противопоставляем прибавочной стоимости, эксплуататору всему оставшемуся обществу, и у нас получается так, что вот есть труженики, а есть предприниматели, вот они, эксплуататоры", – отметил эксперт.
Мясоедов подчеркнул, что в России сегодня насчитывается 16 миллионов самозанятых и индивидуальных предпринимателей, что составляет каждого пятого занятого в экономике.
"Шестнадцать миллионов человек в России сегодня, это самозанятые, ИП, 16 миллионов человек, каждый пятый занятый в экономике, я в Совете Федерации услышал цифру, сегодня работает, обеспечивая самого себя, нарабатывая что-то для клиентов, на маленьком уровне, они не миллионеры, каждый пятый человек", – сказал он.
По его словам, необходимо изменить подход к предпринимательству, чтобы те, кто занимаются бизнесом, занимались благотворительностью и социальной архитектурой, думали о том, как сделать общество лучше.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯВладивостокСовет ФедерацииРАНХиГСВЭФ
 
 
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