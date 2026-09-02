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Эксперт рассказал, как Европа сможет избежать дефицита газа зимой - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как Европа сможет избежать дефицита газа зимой
Эксперт рассказал, как Европа сможет избежать дефицита газа зимой - 02.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как Европа сможет избежать дефицита газа зимой
Европа сможет избежать катастрофического дефицита газа зимой только при решении проблемы между Ираном и США в Персидском заливе, чтобы Катар начал наращивать... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:05+0300
2026-09-02T17:35+0300
газ
мировая экономика
европа
иран
сша
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Европа сможет избежать катастрофического дефицита газа зимой только при решении проблемы между Ираном и США в Персидском заливе, чтобы Катар начал наращивать свои поставки газа, считает эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. "Единственный способ для Европы в данной ситуации пережить зиму без катастрофического дефицита газа - это решение проблемы между Ираном и США в Персидском заливе, чтобы Катар более или менее начал наращивать свои поставки газа... Однако ближневосточное государство в любом случае не сможет вернуться к полному объему поставок, потому что некоторые мощности были разрушены иранской армией", - пишет "Лента.ру", ссылаясь на его слова. Как отметил Демидов, вопрос состоит именно в том, насколько большим будет дефицит. По его словам, Европе точно придется сокращать поставки в домохозяйства и, как и в зиму 2022-23 года, скорее всего, вводить штрафы, в домохозяйствах, если, допустим, температура будет выше 18 градусов, как это было в нескольких странах. "Точно пострадает промышленность, то есть индекс производства в эту зиму точно уйдет вниз существенно. Если говорить про российский газ, то я не думаю, что Европа вернется к разговору о масштабных закупках российского газа", - добавил эксперт. Трамп 18 августа заявлял, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, а США полагаются на экономическое давление. Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. На фоне региональной напряженности интенсивность судоходства через него заметно снизилась. В последние дни число проходящих судов сократилось до единичных показателей, при этом крупные нефтяные танкеры и газовозы практически перестали использовать маршрут. До обострения через пролив проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
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газ, мировая экономика, европа, иран, сша
Газ, Мировая экономика, ЕВРОПА, ИРАН, США
17:05 02.09.2026 (обновлено: 17:35 02.09.2026)
 
Эксперт рассказал, как Европа сможет избежать дефицита газа зимой

Эксперт Демидов: Европа сможет пережить зиму без катастрофического дефицита газа

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Европа сможет избежать катастрофического дефицита газа зимой только при решении проблемы между Ираном и США в Персидском заливе, чтобы Катар начал наращивать свои поставки газа, считает эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
"Единственный способ для Европы в данной ситуации пережить зиму без катастрофического дефицита газа - это решение проблемы между Ираном и США в Персидском заливе, чтобы Катар более или менее начал наращивать свои поставки газа... Однако ближневосточное государство в любом случае не сможет вернуться к полному объему поставок, потому что некоторые мощности были разрушены иранской армией", - пишет "Лента.ру", ссылаясь на его слова.
Как отметил Демидов, вопрос состоит именно в том, насколько большим будет дефицит. По его словам, Европе точно придется сокращать поставки в домохозяйства и, как и в зиму 2022-23 года, скорее всего, вводить штрафы, в домохозяйствах, если, допустим, температура будет выше 18 градусов, как это было в нескольких странах.
"Точно пострадает промышленность, то есть индекс производства в эту зиму точно уйдет вниз существенно. Если говорить про российский газ, то я не думаю, что Европа вернется к разговору о масштабных закупках российского газа", - добавил эксперт.
Трамп 18 августа заявлял, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, а США полагаются на экономическое давление.
Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. На фоне региональной напряженности интенсивность судоходства через него заметно снизилась. В последние дни число проходящих судов сократилось до единичных показателей, при этом крупные нефтяные танкеры и газовозы практически перестали использовать маршрут. До обострения через пролив проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
 
ГазМировая экономикаЕВРОПАИРАНСША
 
 
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