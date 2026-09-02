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Эксперт рассказал, как Европа сможет избежать дефицита газа зимой

Эксперт рассказал, как Европа сможет избежать дефицита газа зимой - 02.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как Европа сможет избежать дефицита газа зимой

Европа сможет избежать катастрофического дефицита газа зимой только при решении проблемы между Ираном и США в Персидском заливе, чтобы Катар начал наращивать... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:05+0300

2026-09-02T17:05+0300

2026-09-02T17:35+0300

газ

мировая экономика

европа

иран

сша

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Европа сможет избежать катастрофического дефицита газа зимой только при решении проблемы между Ираном и США в Персидском заливе, чтобы Катар начал наращивать свои поставки газа, считает эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. "Единственный способ для Европы в данной ситуации пережить зиму без катастрофического дефицита газа - это решение проблемы между Ираном и США в Персидском заливе, чтобы Катар более или менее начал наращивать свои поставки газа... Однако ближневосточное государство в любом случае не сможет вернуться к полному объему поставок, потому что некоторые мощности были разрушены иранской армией", - пишет "Лента.ру", ссылаясь на его слова. Как отметил Демидов, вопрос состоит именно в том, насколько большим будет дефицит. По его словам, Европе точно придется сокращать поставки в домохозяйства и, как и в зиму 2022-23 года, скорее всего, вводить штрафы, в домохозяйствах, если, допустим, температура будет выше 18 градусов, как это было в нескольких странах. "Точно пострадает промышленность, то есть индекс производства в эту зиму точно уйдет вниз существенно. Если говорить про российский газ, то я не думаю, что Европа вернется к разговору о масштабных закупках российского газа", - добавил эксперт. Трамп 18 августа заявлял, что Ормузский пролив открыт для судоходства, а в отношении Ирана действует морская блокада. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, а США полагаются на экономическое давление. Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. На фоне региональной напряженности интенсивность судоходства через него заметно снизилась. В последние дни число проходящих судов сократилось до единичных показателей, при этом крупные нефтяные танкеры и газовозы практически перестали использовать маршрут. До обострения через пролив проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

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газ, мировая экономика, европа, иран, сша