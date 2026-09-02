https://1prime.ru/20260902/ekspert-872952737.html

Эксперт рассказал, как обезопасить данные на нескольких устройствах

Эксперт рассказал, как обезопасить данные на нескольких устройствах - 02.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как обезопасить данные на нескольких устройствах

Синхронизация данных на нескольких устройствах сама по себе безопасна, однако если уровень защиты одного из них будет ниже, мошенники смогут получить доступ... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T21:21+0300

2026-09-02T21:21+0300

2026-09-02T21:21+0300

технологии

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Синхронизация данных на нескольких устройствах сама по себе безопасна, однако если уровень защиты одного из них будет ниже, мошенники смогут получить доступ сразу ко всем гаджетам, рассказал РИА Новости руководитель группы аналитического сопровождения компании "Бастион" Александр Тутов. "Сегодня многие пользователи подключают смартфон, ноутбук и планшет к одному аккаунту… Если злоумышленник проникнет на один из связанных гаджетов, под угрозой окажутся данные, которые синхронизируются между ними", - прокомментировал эксперт. "Сама по себе синхронизация информации безопасна. Проблема возникает, когда важные сведения автоматически передаются на разные гаджеты, связанные между собой, а уровень защиты одного из них оказывается ниже остальных", - сказал он. Эксперт уточнил, что если вредоносное приложение попадет на старый смартфон или планшет, который использует одну учетную запись с другими новыми устройствами пользователя, злоумышленники могут воспользоваться настроенным доступом и получить информацию без необходимости отдельно взламывать другие аккаунты. Кроме того, скомпрометированные аккаунты могут использоваться для атак с применением социальной инженерии. Например, злоумышленник может выдать себя за владельца профиля и обратиться от его имени к коллегам или родственникам. Специалист рекомендует не использовать одну учетную запись для всей техники, особенно если она имеет разный уровень защиты, чтобы минимизировать риски компрометации. "Стоит регулярно проверять список подключенных к аккаунту устройств и удалять устаревшие, а также своевременно загружать обновления безопасности и устанавливать многофакторную аутентификацию", - подытожил Тутов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии