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Экспорт российской пшеницы в Турцию в июле упал почти на треть - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Экспорт российской пшеницы в Турцию в июле упал почти на треть
Экспорт российской пшеницы в Турцию в июле упал почти на треть - 02.09.2026, ПРАЙМ
Экспорт российской пшеницы в Турцию в июле упал почти на треть
Экспорт российской пшеницы в Турцию в июле этого года просел почти на две трети - до минимальных значений за 12 месяцев, свидетельствуют данные турецкой... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T06:38+0300
2026-09-02T06:38+0300
сельское хозяйство
бизнес
турция
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Экспорт российской пшеницы в Турцию в июле этого года просел почти на две трети - до минимальных значений за 12 месяцев, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. Так, за июль Турция импортировала из России пшеницы на 46,1 миллиона долларов. За месяц поставки сократились на 60%, достигнув минимума с прошлого июля. Суммарно за январь-июль этого года турки купили российской пшеницы на 795,6 миллиона долларов - в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Кроме того, республика продолжает закупать у России кукурузу, хоть и в меньших объемах. Поставки за июль составили 37,1 миллиона долларов – это на 28% меньше, чем в июне, и на 15% меньше, чем в прошлом июле. А по итогам семи месяцев кукурузы турки купили на 229,3 миллиона долларов (рост в 2,1 раза). Что касается ячменя, то в июле его импорт Турцией приостановился, после того как шел беспрерывно 13 месяцев подряд. В июне объемы импорта составили почти 8 миллионов долларов, а за первые семь месяцев этого года - 73,8 миллиона (в 10 раз больше, чем год назад).
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сельское хозяйство, бизнес, турция
Сельское хозяйство, Бизнес, ТУРЦИЯ
06:38 02.09.2026
 
Экспорт российской пшеницы в Турцию в июле упал почти на треть

Экспорт российской пшеницы в Турцию в июле упал почти на две трети

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Экспорт российской пшеницы в Турцию в июле этого года просел почти на две трети - до минимальных значений за 12 месяцев, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые проанализировало РИА Новости.
Так, за июль Турция импортировала из России пшеницы на 46,1 миллиона долларов. За месяц поставки сократились на 60%, достигнув минимума с прошлого июля. Суммарно за январь-июль этого года турки купили российской пшеницы на 795,6 миллиона долларов - в 1,8 раза больше, чем годом ранее.
Кроме того, республика продолжает закупать у России кукурузу, хоть и в меньших объемах. Поставки за июль составили 37,1 миллиона долларов – это на 28% меньше, чем в июне, и на 15% меньше, чем в прошлом июле. А по итогам семи месяцев кукурузы турки купили на 229,3 миллиона долларов (рост в 2,1 раза).
Что касается ячменя, то в июле его импорт Турцией приостановился, после того как шел беспрерывно 13 месяцев подряд. В июне объемы импорта составили почти 8 миллионов долларов, а за первые семь месяцев этого года - 73,8 миллиона (в 10 раз больше, чем год назад).
 
Сельское хозяйствоБизнесТУРЦИЯ
 
 
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