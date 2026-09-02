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Течение Эль-Ниньо угрожает урожаю какао в ключевых регионах выращивания - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Течение Эль-Ниньо угрожает урожаю какао в ключевых регионах выращивания
Течение Эль-Ниньо угрожает урожаю какао в ключевых регионах выращивания - 02.09.2026, ПРАЙМ
Течение Эль-Ниньо угрожает урожаю какао в ключевых регионах выращивания
Эль-Ниньо угрожает урожаю какао в ключевых регионах выращивания и может привести к дефициту продукта на мировом рынке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T16:47+0300
2026-09-02T16:55+0300
промышленность
эль-ниньо
ice
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Эль-Ниньо угрожает урожаю какао в ключевых регионах выращивания и может привести к дефициту продукта на мировом рынке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники и данные биржи ICE. "На мировом рынке какао ожидается дефицит предложения из-за усиления явления "Эль-Ниньо", угрожающего урожаю в ключевых регионах выращивания. В сезоне 2026–2027 годов ожидается дефицит в размере от 300 тысяч до 400 тысяч тонн по сравнению с профицитом около 100 тысяч тонн годом ранее", - пишет Bloomberg. Ожидается также рост цен фьючерсов на какао, стоимость которых к декабрю может достичь примерно 8 тысяч долларов за тонну по сравнению с нынешними 6,5 тысячи долларов. Агентство отмечает, что мировой рынок какао впервые за три года может столкнуться с дефицитом предложения, поскольку усиление явления Эль-Ниньо угрожает урожаю в ключевых регионах выращивания, таких как страны Западной Африки. Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете.
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промышленность, эль-ниньо, ice
Промышленность, Эль-Ниньо, ICE
16:47 02.09.2026 (обновлено: 16:55 02.09.2026)
 
Течение Эль-Ниньо угрожает урожаю какао в ключевых регионах выращивания

Bloomberg: Эль-Ниньо угрожает урожаю какао в ключевых регионах выращивания

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Эль-Ниньо угрожает урожаю какао в ключевых регионах выращивания и может привести к дефициту продукта на мировом рынке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники и данные биржи ICE.
"На мировом рынке какао ожидается дефицит предложения из-за усиления явления "Эль-Ниньо", угрожающего урожаю в ключевых регионах выращивания. В сезоне 2026–2027 годов ожидается дефицит в размере от 300 тысяч до 400 тысяч тонн по сравнению с профицитом около 100 тысяч тонн годом ранее", - пишет Bloomberg.
Ожидается также рост цен фьючерсов на какао, стоимость которых к декабрю может достичь примерно 8 тысяч долларов за тонну по сравнению с нынешними 6,5 тысячи долларов.
Агентство отмечает, что мировой рынок какао впервые за три года может столкнуться с дефицитом предложения, поскольку усиление явления Эль-Ниньо угрожает урожаю в ключевых регионах выращивания, таких как страны Западной Африки.
Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете.
 
ПромышленностьЭль-НиньоICE
 
 
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