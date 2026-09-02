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Течение Эль-Ниньо угрожает урожаю какао в ключевых регионах выращивания

Течение Эль-Ниньо угрожает урожаю какао в ключевых регионах выращивания - 02.09.2026, ПРАЙМ

Течение Эль-Ниньо угрожает урожаю какао в ключевых регионах выращивания

Эль-Ниньо угрожает урожаю какао в ключевых регионах выращивания и может привести к дефициту продукта на мировом рынке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T16:47+0300

2026-09-02T16:47+0300

2026-09-02T16:55+0300

промышленность

эль-ниньо

ice

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Эль-Ниньо угрожает урожаю какао в ключевых регионах выращивания и может привести к дефициту продукта на мировом рынке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники и данные биржи ICE. "На мировом рынке какао ожидается дефицит предложения из-за усиления явления "Эль-Ниньо", угрожающего урожаю в ключевых регионах выращивания. В сезоне 2026–2027 годов ожидается дефицит в размере от 300 тысяч до 400 тысяч тонн по сравнению с профицитом около 100 тысяч тонн годом ранее", - пишет Bloomberg. Ожидается также рост цен фьючерсов на какао, стоимость которых к декабрю может достичь примерно 8 тысяч долларов за тонну по сравнению с нынешними 6,5 тысячи долларов. Агентство отмечает, что мировой рынок какао впервые за три года может столкнуться с дефицитом предложения, поскольку усиление явления Эль-Ниньо угрожает урожаю в ключевых регионах выращивания, таких как страны Западной Африки. Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, эль-ниньо, ice