Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Норд Энергджи" построит завод по производству систем накопления энергии - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/energdzhi-872945432.html
"Норд Энергджи" построит завод по производству систем накопления энергии
"Норд Энергджи" построит завод по производству систем накопления энергии - 02.09.2026, ПРАЙМ
"Норд Энергджи" построит завод по производству систем накопления энергии
"Норд Энерджи", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Минэкономразвития Хабаровского края подписали соглашение о реализации инвестиционного... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:54+0300
2026-09-02T19:24+0300
бизнес
хабаровский край
владивосток
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872945432.jpg?1788366269
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Норд Энерджи", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Минэкономразвития Хабаровского края подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству систем накопления энергии, сообщила компания."В рамках Восточного экономического форума компания "Норд Энерджи", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и министерство экономического развития Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве для реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству систем накопления энергии", - говорится в сообщении.Проект предполагает создание в Хабаровском крае при поддержке режима территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" производственного предприятия мощностью 2 ГВт.ч в год, ориентированного на серийное производство систем накопления электрической энергии контейнерного типа. Запуск производства запланирован на 2028 год."Норд Энерджи" - инженерно-инфраструктурная компания полного цикла, специализируется на внедрении систем накопления энергии (СНЭ), газопоршневой генерации (ГПУ) и создании гибридных энергетических комплексов.Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
хабаровский край
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, хабаровский край, владивосток, вэф
Бизнес, Хабаровский край, Владивосток, ВЭФ
17:54 02.09.2026 (обновлено: 19:24 02.09.2026)
 
"Норд Энергджи" построит завод по производству систем накопления энергии

"Норд Энергджи" построит в Хабаровске завод по производству систем накопления энергии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Норд Энерджи", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Минэкономразвития Хабаровского края подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству систем накопления энергии, сообщила компания.
"В рамках Восточного экономического форума компания "Норд Энерджи", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и министерство экономического развития Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве для реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству систем накопления энергии", - говорится в сообщении.
Проект предполагает создание в Хабаровском крае при поддержке режима территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" производственного предприятия мощностью 2 ГВт.ч в год, ориентированного на серийное производство систем накопления электрической энергии контейнерного типа. Запуск производства запланирован на 2028 год.
"Норд Энерджи" - инженерно-инфраструктурная компания полного цикла, специализируется на внедрении систем накопления энергии (СНЭ), газопоршневой генерации (ГПУ) и создании гибридных энергетических комплексов.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесХабаровский крайВладивостокВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала