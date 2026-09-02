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"Норд Энергджи" построит завод по производству систем накопления энергии

"Норд Энергджи" построит завод по производству систем накопления энергии - 02.09.2026, ПРАЙМ

"Норд Энергджи" построит завод по производству систем накопления энергии

"Норд Энерджи", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Минэкономразвития Хабаровского края подписали соглашение о реализации инвестиционного... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:54+0300

2026-09-02T17:54+0300

2026-09-02T19:24+0300

бизнес

хабаровский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Норд Энерджи", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Минэкономразвития Хабаровского края подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству систем накопления энергии, сообщила компания."В рамках Восточного экономического форума компания "Норд Энерджи", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и министерство экономического развития Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве для реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству систем накопления энергии", - говорится в сообщении.Проект предполагает создание в Хабаровском крае при поддержке режима территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" производственного предприятия мощностью 2 ГВт.ч в год, ориентированного на серийное производство систем накопления электрической энергии контейнерного типа. Запуск производства запланирован на 2028 год."Норд Энерджи" - инженерно-инфраструктурная компания полного цикла, специализируется на внедрении систем накопления энергии (СНЭ), газопоршневой генерации (ГПУ) и создании гибридных энергетических комплексов.Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, хабаровский край, владивосток, вэф