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"Норд Энергджи" построит завод по производству систем накопления энергии
"Норд Энергджи" построит завод по производству систем накопления энергии - 02.09.2026, ПРАЙМ
"Норд Энергджи" построит завод по производству систем накопления энергии
"Норд Энерджи", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Минэкономразвития Хабаровского края подписали соглашение о реализации инвестиционного... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:54+0300
2026-09-02T17:54+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Норд Энерджи", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Минэкономразвития Хабаровского края подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству систем накопления энергии, сообщила компания."В рамках Восточного экономического форума компания "Норд Энерджи", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и министерство экономического развития Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве для реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству систем накопления энергии", - говорится в сообщении.Проект предполагает создание в Хабаровском крае при поддержке режима территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" производственного предприятия мощностью 2 ГВт.ч в год, ориентированного на серийное производство систем накопления электрической энергии контейнерного типа. Запуск производства запланирован на 2028 год."Норд Энерджи" - инженерно-инфраструктурная компания полного цикла, специализируется на внедрении систем накопления энергии (СНЭ), газопоршневой генерации (ГПУ) и создании гибридных энергетических комплексов.Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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"Норд Энергджи" построит завод по производству систем накопления энергии
"Норд Энергджи" построит в Хабаровске завод по производству систем накопления энергии
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. "Норд Энерджи", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Минэкономразвития Хабаровского края подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству систем накопления энергии, сообщила компания.
"В рамках Восточного экономического форума компания "Норд Энерджи", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и министерство экономического развития Хабаровского края
подписали соглашение о сотрудничестве для реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству систем накопления энергии", - говорится в сообщении.
Проект предполагает создание в Хабаровском крае при поддержке режима территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" производственного предприятия мощностью 2 ГВт.ч в год, ориентированного на серийное производство систем накопления электрической энергии контейнерного типа. Запуск производства запланирован на 2028 год.
"Норд Энерджи" - инженерно-инфраструктурная компания полного цикла, специализируется на внедрении систем накопления энергии (СНЭ), газопоршневой генерации (ГПУ) и создании гибридных энергетических комплексов.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке
. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ
.