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Энергопотребление на Дальнем Востоке с начала года выросло на 4,4%
Энергопотребление на Дальнем Востоке с начала года выросло на 4,4% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Энергопотребление на Дальнем Востоке с начала года выросло на 4,4%
Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке с начала года выросло на 4,4%, хотя в среднем по России отмечалось снижение на 0,1%, заявил журналистам глава... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:49+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке с начала года выросло на 4,4%, хотя в среднем по России отмечалось снижение на 0,1%, заявил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий на полях Восточного экономического форума. "Здесь на Востоке - 4,4% рост с начала года", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. По словам Опадчего, такой рост связан с развитием новых энергоемких проектов на Дальнем Востоке. Он отметил, что в среднем по России хотя и была в начале года холодная зима, лето оказалось не жарким. "Поэтому мы в принципе сейчас в среднем (по России - ред.) идем (минус - ред.) 0,1% - это почти прошлый год", - добавил Опадчий. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Энергопотребление на Дальнем Востоке с начала года выросло на 4,4%
Опадчий: энергопотребление на Дальнем Востоке с начала года выросло на 4,4%
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии на Дальнем Востоке с начала года выросло на 4,4%, хотя в среднем по России отмечалось снижение на 0,1%, заявил журналистам глава "Системного оператора" Федор Опадчий на полях Восточного экономического форума.
"Здесь на Востоке - 4,4% рост с начала года", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
По словам Опадчего, такой рост связан с развитием новых энергоемких проектов на Дальнем Востоке.
Он отметил, что в среднем по России хотя и была в начале года холодная зима, лето оказалось не жарким.
"Поэтому мы в принципе сейчас в среднем (по России - ред.) идем (минус - ред.) 0,1% - это почти прошлый год", - добавил Опадчий.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.