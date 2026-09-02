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EBITDA "Евраза" по МСФО в первом полугодии снизилась на 29%

EBITDA "Евраза" по МСФО в первом полугодии снизилась на 29% - 02.09.2026, ПРАЙМ

EBITDA "Евраза" по МСФО в первом полугодии снизилась на 29%

EBITDA "Евраза" по МСФО в первом полугодии 2026 года снизилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 357 миллионов долларов,... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T14:58+0300

2026-09-02T14:58+0300

2026-09-02T14:58+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. EBITDA "Евраза" по МСФО в первом полугодии 2026 года снизилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 357 миллионов долларов, следует из презентации компании для инвесторов в рамках размещения выпуска облигаций. "EBITDA - 357 миллионов долларов США (-29% год к году). Ключевые факторы сокращения EBITDA: сохраняющийся слабый спрос на внутреннем рынке и влияние курса рубля", - сказано в материалах компании. Выручка "Евраза" в первом полугодии снизилась на 11%, до 3,23 миллиарда долларов. Как пояснили в компании, ее снижение обусловлено снижением как средних цен реализации, так и объема продаж. Однако во втором квартале уже наблюдалось сезонное оживление рынка, отметили там. Показатель долговой нагрузки чистый долг/EBITDA на конец первого полугодия 2026 года составил 3,2х против 1,98х на конец первого полугодия 2025 года. Чистый долг сократился на 1%, до 2,19 миллиарда долларов. Основной долг компании приходится на облигации - 73%, остальные 27% - банковские кредиты. При этом 69% долга компании номинировано в рублях, 22% - в долларах, 9% - в юанях. График погашения долга компании предполагает в 2026 году выплату 623 миллионов долларов (514 миллионов - рублевые облигации, 109 миллионов - кредиты), в 2027 году - 1,096 миллиарда долларов (450 миллионов - валютные облигации, 646 миллионов - кредиты), в 2028 году - 997 миллионов долларов (225 миллионов - валютные облигации, 772 миллиона - рублевые облигации), в 2029 году - 836 миллионов долларов (643 миллиона - рублевые облигации, 193 миллиона - кредиты). "Евраз" – одна из крупнейших в России вертикально интегрированных металлургических компаний. Активы материнской британской Evraz Plc в России перешли к российскому ПАО "Евраз" в апреле 2026 года решением арбитражного суда Москвы по иску о взыскании с британской компании около 97,6 миллиарда рублей.

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финансы, бизнес, сша, москва, евраз