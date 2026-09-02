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Европа в августе сократила импорт СПГ на 5,3% - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Европа в августе сократила импорт СПГ на 5,3%
Европа в августе сократила импорт СПГ на 5,3% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Европа в августе сократила импорт СПГ на 5,3%
Европа в августе сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 5,3% по сравнению с августом прошлого года, до 9,1 миллиарда кубометров, следует из... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T07:30+0300
2026-09-02T07:30+0300
газ
европа
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Европа в августе сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 5,3% по сравнению с августом прошлого года, до 9,1 миллиарда кубометров, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE). При этом по сравнению с июлем, поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть Евросоюза выросли на 4,9%. В марте Европа поставила исторический рекорд по закупкам СПГ - 13,6 миллиона тонн, но после этого начала ежемесячно сокращать импорт. В июле импорт СПГ достиг минимума с сентября позапрошлого года - 8,4 миллиона тонн. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
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газ, европа, ес
Газ, ЕВРОПА, ЕС
07:30 02.09.2026
 
Европа в августе сократила импорт СПГ на 5,3%

Европа в августе сократила импорт СПГ на 5,3%, до 9,1 миллиарда кубометров

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Европа в августе сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 5,3% по сравнению с августом прошлого года, до 9,1 миллиарда кубометров, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE).
При этом по сравнению с июлем, поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть Евросоюза выросли на 4,9%.
В марте Европа поставила исторический рекорд по закупкам СПГ - 13,6 миллиона тонн, но после этого начала ежемесячно сокращать импорт. В июле импорт СПГ достиг минимума с сентября позапрошлого года - 8,4 миллиона тонн.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
 
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