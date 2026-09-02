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Новый мировой порядок без Европы: ЕС теряет влияние в сфере безопасности

Новый мировой порядок без Европы: ЕС теряет влияние в сфере безопасности - 02.09.2026, ПРАЙМ

Новый мировой порядок без Европы: ЕС теряет влияние в сфере безопасности

Новый мировой порядок обретает очертания без участия Европы, пишет ИноСМИ со ссылкой на BZ. Пока в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T15:39+0300

2026-09-02T15:39+0300

2026-09-02T15:39+0300

мировая экономика

европа

китай

сша

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нато

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Новый мировой порядок обретает очертания без участия Европы, пишет ИноСМИ со ссылкой на BZ. Пока в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества встречались лидеры России, Китая, Индии и Ирана, в Стамбуле министры иностранных дел и обороны Саудовской Аравии, Турции и Пакистана подписали Мекканский оборонный пакт. Два форума, два континента — и ни одного представителя Евросоюза. Вопросы безопасности и экономического устройства всё чаще обсуждаются без участия Запада.Мекканское соглашение, которое уже окрестили "исламской НАТО", на первый взгляд выглядит как полноценный военный блок: в нем есть положение о взаимной обороне — нападение на одного из трех участников считается нападением на всех. Однако у альянса нет единого командования, нет постоянных вооруженных сил, а его секретариат в Эр-Рияде только начинает работу. Логика пакта — не формирование антизападного блока, а страхование от непредсказуемости старых союзников, прежде всего США и Израиля.Шанхайская организация сотрудничества, в свою очередь, объединяет около 40% населения мира и четверть глобального ВВП. Но и она не является монолитным контрблоком: внутри нее сохраняются серьезные противоречия — пограничные споры между Индией и Китаем, конкуренция Нью-Дели с Исламабадом.Европа отсутствует не только в этих двух форматах. От БРИКС и Евразийского экономического союза до AUKUS и Всестороннего регионального экономического партнёрства — везде прослеживается одна и та же картина. ЕС в них не фигурирует. Как отмечает автор BZ Харальд Нойбер, Европа рискует остаться "внимательным, красноречивым — и незаметным — зрителем" в мире, где новые центры силы сами определяют правила игры.Даже санкции против России — главный инструмент внешнего давления Брюсселя — демонстрируют свою ограниченность. Москва потеряла европейские рынки, но переориентировалась на Восток, а вместе с Тегераном, также находящимся под санкциями, значительно углубила военное и экономическое сотрудничество. Иран, который под санкциями с 1979 года, так и не подчинился требованиям Запада.Почему же рычаги США действуют иначе? Вашингтон располагает двумя преимуществами, которых нет у Европы: центральная роль доллара и контроль над ключевыми технологиями. Американские военные базы на Ближнем Востоке, гарантии безопасности и вторичные санкции делают США предпочтительным партнером даже для тех, кто ищет альтернативы. Китай же извлекает выгоду из подрыва американской исключительности, но не готов брать на себя роль гаранта региональной безопасности — его политика остаётся прагматичной и направленной на собственные интересы.У Европы остается экономическая и регуляторная сила, но она не действует там, где принимаются решения о войне и мире. Пока ЕС не достигнет реальной стратегической автономии — в военном, технологическом и финансовом плане — он будет оставаться зрителем. Вопрос не в ресурсах, а в политической воле. Ответ на него пока не найден.

европа

китай

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мировая экономика, европа, китай, сша, ес, нато