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ФАС направила в арбитражный суд Москвы иск к "Аксельфарму" на 961 млн руб
ФАС направила в арбитражный суд Москвы иск к "Аксельфарму" на 961 млн руб - 02.09.2026, ПРАЙМ
ФАС направила в арбитражный суд Москвы иск к "Аксельфарму" на 961 млн руб
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в арбитражный суд Москвы иск к крупному производителю лекарств "Аксельфарм" на сумму около 961... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:45+0300
2026-09-02T17:45+0300
2026-09-02T17:49+0300
бизнес
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в арбитражный суд Москвы иск к крупному производителю лекарств "Аксельфарм" на сумму около 961 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 28 августа и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются. Этот же суд в настоящее время уже рассматривает три дела по искам ФАС к "Аксельфарму" на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей.
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бизнес
ФАС направила в арбитражный суд Москвы иск к "Аксельфарму" на 961 млн руб
ФАС направила в арбитражный суд Москвы иск к производителю "Аксельфарм" на 961 млн руб
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в арбитражный суд Москвы иск к крупному производителю лекарств "Аксельфарм" на сумму около 961 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 28 августа и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются.
Этот же суд в настоящее время уже рассматривает три дела по искам ФАС к "Аксельфарму" на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей.